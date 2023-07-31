رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر مصر على لم شمل الفرقاء الفلسطينيين

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية العمل الإجرامي الذي ارتُكب بحق قوات الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة، وحمل المعتدين المسؤولية كاملة عما جرى في المخيم.

وشكر اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، الشقيقة جمهورية مصر العربية على استضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية، الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس.

وقال: "كان من المهم ألا يقتصر هذا اللقاء على يوم واحد من الحوار، ولذلك فإن تشكيل لجنة للمتابعة يعطي بريق أمل في استمراره، ونحن نرحب بذلك".

وأشاد اشتية بما جاء في خطاب الرئيس حول خطورة المرحلة والهجمة الإسرائيلية المتكررة يوميا، ووجوب وقوف الجميع خلف مسؤولياتهم الوطنية لمواجهة هذه الهجمة ضمن إطار البرنامج النضالي الوطني، المستند إلى المقاومة الشعبية، ومواجهة جيش الاحتلال ومستوطنيه وعدوانهم على بورين عينابوس وعقربا ومجدل بني فاضل، وفروش بيت دجن، والمغير وتقوع وأريحا وبرك سليمان وبدو الكعابنة وشمال شرق القدس وغيرها من المناطق في الأراضي الفلسطينية.