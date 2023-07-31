آلاف السكان يفرون من منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

شهدت الصين اليوم الإثنين، أمطارا غزيرة تُعد أعلى مستوى يتم تسجيله هذا العام، تزامنًا مع مرور بقايا الإعصار دوكسورى، مما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم، وفق التلفزيون الرسمى.

وقال المركز الوطنى للأرصاد الجوية بالصين، إن هطول الأمطار الغزيرة تواصل فى العاصمة، وعدة مناطق، مع تبدد الإعصار فوق شمال البلاد.

وبلغ متوسط هطول الأمطار فى بكين خلال الليل 140.7 ملليمترا، وسجل الحد الأقصى لهطول الأمطار بمنطقة فانجشان وكان 500.4 ملليمتر وفقا لمرصد المدينة، ومن المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة بالمناطق الجنوبية والغربية.

ووفق وسائل الإعلام الرسمية، أدت الأمطار الغزيرة إلى توقف العمل فى أكثر من 4 آلاف موقع، وتم فحص نحو 20 ألف مبنى للتأكد من عدم تعرضها لأضرار، بينما أغلقت المواقع السياحية بالمدينة، كما علّقت سلطات بكين الأحداث الرياضية.

ومع استمرار تراجع قوة الإعصار دوكسورى، حذر خبراء الأرصاد من اقتراب العاصفة المدارية "خانون" التى يتوقع أن تضرب الساحل الصينى المكتظ بالسكان هذا الأسبوع.

وأعربت السلطات الصينية عن خشيتها من أن تُلحق العاصفة خانون مزيدا من الأضرار بالمحاصيل الزراعية التى تعرضت بالفعل لهبوب الإعصار دوكسورى.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن المركز الوطنى للأرصاد الجوية أبقى على التحذير باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى فى البلاد، بسبب العواصف الماطرة.

ويُعدُّ دوكسورى أحد أقوى العواصف التى تضرب الصين منذ سنوات، وقد دفع آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم فى إقليم فوجيان الجنوبى وأحدث دمارا بالمناطق الساحلية التى مر بها متجها صوب الشمال والمناطق الداخلية، وقد وصل إلى البلاد بعد أن اجتاح الفلبين وتايوان، مما تسبب فى هطول أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 110 ميل فى الساعة تقريبًا، وأحدثت العاصفة أمواجًا ضخمة وأرسلتها إلى الشاطئ، ومن المتوقع أن يستمر الإعصار فى التحرك شمالا ليصبح عاصفة استوائية.

وشهدت الصين فيضانات فى شمال البلاد نتيجة الإعصار الذى اجتاح البلاد، ويعكف السكان جنوب الصين على إزالة آثار الإعصار، والاستعداد للعاصفة الأخرى التى تقترب من سواحل البلاد.

وفى وقت سابق تسبب الإعصار دوكسورى فى فيضانات كبيرة فى تايوان، وفى الفلبين قُتل ما لا يقل عن 39 شخصًا.