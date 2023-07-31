أوائل الثانوية العامة يتحدثون لـ«البوابة نيوز» عن أحلام وطموحات المستقبل.. الدروس الخصوصية عامل مشترك.. بنت الشرقية هزمت الإعاقة واجتازت 13 عملية قبل الامتحانات وفقدان البصر لم يعوق تفوق بنت أسوان

أفراح وزغاريد عمت ربوع مصر بعد إعلان نتيجة اوائل الثانوية العامة في مختلف المحافظات وسادت الفرحة كل بيوت الأوائل الذين أكدوا علي تعبهم وبذل المجهود في سبيل تحقيق أحلامهم ليكونوا علماء المستقبل وقادة المجتمع ونجوم في مجالاتهم المختلفة.

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي، واحتلت البنات أغلبية قائمة أوائل الثانوية العامة لهذا العام في جميع الشُعب.

وأجرى حجازي، مكالمة هاتفية مع أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي، قام من خلالها بتهنئة الطلاب بنتائجهم ومجهوداتهم خلال العام الدراسي، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى 80 طالبا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

«حلمي هندسة طيران».. «البوابة نيوز» تحاور العاشر على الثانوية العامة علمي رياضة ببورسعيد

بور سعيد- طارق صلاح

التقت «البوابة نيوز»، مع ابن محافظة بورسعيد الطالب: مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي، الحاصل على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة.

وأشار الطالب بمدرسة الفيروز الخاصة ببورسعيد إلى أنه كان يتوقع تفوقه لكن حصد المركز العاشر على مستوى الجمهورية، وقال: «كان حلم وأمنية وحدوثها مفاجأة كبيرة بالنسبة له»، مضيفًا: «كنت مواظب على الصلاة وقراءة القرآن، وأضع جدول للمذاكرة يوميًا، وكنت أحصل على دروس خصوصية لكنني كنت أستطيع أن أنظم وقتي بين المدرسة والدروس الخصوصية والمذاكرة».

وتابع حديثه: "والدي ووالدتي وأخي الطالب في كلية الصيدلة كانوا يدعموني ويوفروا لي الأجواء الملائمة للمذاكرة، ولم يبخلوا عليّ في أي شيء من أجل نجاحي وتفوقي".

واختتم حديثه قائلا: «لم يجبرني أحد على دخول شعبة علمي رياضة، ونفسي أدخل كلية هندسة طيران جامعة القاهرة فهو حلمي منذ صغري لعشقي للطائرات».

مروان أحمد علي - بورسعيد

أجرت 13 عملية وحققت حلمها .. الأولى بالشرقية: "الحمد لله سأدخل كلية الصيدلة"

الشرقية- سمير بسيوني وطلال مهدي

شهدت قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح أفراحا وزغاريد بمنزل الطالبة أمل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى بالثانوية العامة.

وتوافد العشرات من الأهالي والجيران والأصدقاء لتقديم التهاني لأسرة الطالبة.

وقالت أمل: الحمد لله ربنا جبر خاطري وسجدت لله شكرا فور علمي بالنتيجة، مؤكدة أن الله حقق حلمها وحلم أسرتها وستلتحق بكلية الصيدلة.

وقدمت الشكر لأسرتها ولوالدتها التي كانت ترافقها أثناء ذهابها للدروس والمدرسة وترعاها داخل المنزل.

وأعربت والدة الطالبة أمل عن سعادتها العارمة بنجاح نجلتها مؤكدة أن الله جبر بخاطرهم وكلل تعبهم بالنجاح والحصول علي المركز الأول، لافتة الى أنهم أجروا ما يقرب من 13 عملية لابنتها امل بسبب إعاقة حركية خلال السنوات الماضية وكانت آخر هذه العمليات في شهر أكتوبر الماضي بالعمود الفقري مع بداية العام الدراسي ورغم ذلك إلا أن ابنتي كان لديها إصرار وعزيمة واستعدت للثانوية العامة وحرصت على المذاكرة من أول يوم وتسألني دائما هو فعلا ممكن أدخل كلية الصيدلة؟، وكان ردي عليها دائما ربنا كبير وأنتِ تعبتي وربنا مش هيضيع تعبك.

الجدير بالذكر أن الطالبة المتفوقة تعيش وسط أسرة بسيطة مكونة من 5 أفراد، الأم والأب وثلاثة من الأبناء الكبيرة سلمى في التعليم الجامعي والثانية أمل الطالبة المتفوقة والثالث حسين بالصف السادس الابتدائي.

أمل سيد محمد - الشرقية

«الدقهلية تحصد ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية علمى علوم والفرحه تسود بين أسرهم »

الدقهلية- أحمد أبو القاسم ورامي القناوي

سادت حالة من السعادة والفرحة بين أهالى محافظة الدقهلية بمراكز أجا وبنى عبيد والمنزلة عقب حصول ثلاثه من أبناءهم على مراكز متقدمه ضمن ترتيب اوائل الثانوية العامه على مستوى الجمهورية وانطلقت الزغاريد داخل منازل الاوائل حتى الصباح الباكر قبل سفرهم لمؤتمر وزير التربية والتعليم .

وقال محمد محمد التميمي ابن مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية والحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة أنه علم بخبر تفوقه وأنه من ضمن الأوائل من والده حيث أنه كان خارج المنزل ووالده هو من تلقى مكالمة الوزير وعند عودته للمنزل وأخبارهم له لم يصدق نفسه حيث سجد شاكرًا لله الذى كلل مجهوده وتعبه بهذا التفوق والتميز والذي يعتبر مكافأة له ولأسرته على ما بذلوه من تعب معه.

وأضاف محمد أنه وضع جدول للمذاكرة حيث كان يذاكر من ٥ إلى ٧ ساعات يوميًا وضاعف وقت المذاكرة قبل الامتحانات وكان هناك متابعة ودعم من والده الذي يعمل مدرسًا بالأزهر من أجل تحقيق حلمه وهو الالتحاق بكلية الطب ليصبح جراحًا عالميًا.

وأشار إلى أنه لديه شقيقتان وأنهم كانو دائمًا داعمين له بجانب والدته التى كانت توفر له كل سبل الراحة حتى يستطيع استذكار دروسه وهو ما جعل الجو مهيأ للمذاكرة والتفوق.

واضافت الطالبة أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية، الأولى على الجمهورية علمى علوم من مدرسة برج النور الحمص التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية أنها تلقت خبر تفوقها وأنها الأولى على مستوى الجمهورية من اتصال هاتفى من وزير التربية والتعليم وأنها كانت سعيده جدًا فور علمها بالخبر وسجدت لله شكرًا هى وأسرتها.

وأكدت أنها كانت تجتهد كثيرًا في المذاكرة لتحقق حلمها بأن تكون طبيبة وتلتحق ببرنامج مانشستر بكلية الطب جامعة المنصورة حيث أن والدتها طبيبة بشرية ووالدها طبيب أسنان ولها ثلاث أشقاء أحمد ٣ ثانوي ووفاء ٢ ثانوي وسارة ٣ ابتدائي.

وأشارت إلى أنها كانت تضع جدول للمذاكره فكانت تحدد جزءًا من يومها للمذاكرة يتراوح من ٦ إلى ٨ ساعات كل يوم، مضيفة أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا حيث أن دراسة الثانوي العام هي ضغط ليس أكثر إلا أن مادة الفيزياء والأحياء كانت أكثر المواد إرهاقا فى المذاكره كما كانت تحرص على هواياتها والتى تتمثل فى القراءة ومطالعة تفسير القرآن الكريم والبرامج الدينية.

وأوضحت أن والدها كان مثلها الأعلى والذى حرص هو ووالدتها على توفير الجو المناسب لها للمذاكره وأنهم سجدوا لله شكرًا فور علمهم بخبر ترتيبها الأولى على مستوى الجمهورية.

وأكد كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد ابن بني عبيد الحاصل على المركز الثامن مكرر على مستوى الجمهورية، أنه يشعر بالفخر بعد حصوله على هذا المركز الجمهوري وأنه كان على ثقة كاملة من تحقيق هدفه، مؤكدًا أن الاجتهاد والاستقامة سر نجاحه.

وأضاف أن أحد أصدقاءه أخبره بوجود اسم مشابه لاسمه ضمن قائمة الأوائل لكنه مقيم بمحافظة المنيا، واستبعد فكرة وجوده ضمن الأوائل إلا أنه بعد عودته للمنزل أخبرته أسرته بتلقيهم مكالمة هاتفية من وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، يبارك لهم حصوله على المركز الثامن مكرر، وشعر وقتها بفرحة كبيرة.

وأشار إلى أن والده يعمل طبيب بيطري ووالدته طبيبة أسنان، مؤكدًا أنه سيلتحق بكلية الطب ليستكمل المسيرة الطبية لأسرته كما أن له شقيقان عمر في الصف الأول الثانوي، ويوسف في الصف الثالث الابتدائي.

وأوضح «رمزي» أن الفضل في تفوقه يرجع إلى الله عز وجل وأسرته التي وفرت له كل الإمكانيات اللازمة، مؤكدًا أنه لم يعتمد على طريقة معينة أو عدد ساعات معينة في المذاكرة، لكنه حرص على مذاكرة مراجعة الدروس أولًا بأول من بداية العام.

وأشار إلى أن تجربة الثانوية العامة كانت صعبة، واعتمد فيها على الدروس الخصوصية؛ نظرًا لصعوبة وطول المناهج وضغط الامتحانات، مؤكدًا أن أسرته كانت تهون عليه تلك الصعوبة، مضيفًا أن مثله الأعلى الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل، متمنيًا استمرار التفوق وأن يصبح طبيبًا، وموجهًا الشكر لأسرته.

أوائل محافظة الدقهلية

الغربية تحصد 3 مراكز ضمن اوائل الثانوية العامة

مراسل الغربية - إسلام الخياط وأحمد مهنا

حصلت محافظة الغربية على ثلاثة مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة، بشعبة علمي رياضة والشعبة الأدبية، وذلك بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم النتيجة، وتم إعلان أسماء الأوائل.

وجاء من بين الطلاب الذين حصلوا على المراكز الأولى، الطالب محمود أشرف السيد من بمدرسة قرانشو ببسيون حصل على المركز الرابع بمجموع ٤٠٥، والطالبة مارسلينو سامر سعيد من مدرسة السلام الخاصة بطنطا حصلت على المركز السادس بمجموع ٤.٤,٥، أما الشعبة الأدبية فجاءت الطالبة نسمة محمد سليمان من مدرسة قاسم أمين بطنطا في المركز الثالث بمجموع ٣٨٩,٥.

وعمت حالة من السعادة والفرحة في منزل المحاسب أشرف السيد أبو حادي بقرية قرانشو بمركز بسيون بمحافظة الغربية بمناسبة نجاح نجله الطالب محمود أشرف السيد ابو حادي الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، شعبة الرياضيات، وعبر الطالب محمود عن فرحته الكبيرة بالنجاح الذي وصل إليه بعد تعب و كفاح كبير طوال الدراسة، ووجه محمود الشكر لأسرته التي وفرت له كل وسائل الدعم و المساندة من أجل تحقيق هدفه و قال محمود أنه ينوي التقدم لكلية هندسة البترول لتحقيق حلمه بالدراسة فيها.

وأعرب عن سعادته عقب تلقيه اتصال من وزارة التربية و التعليم لدعوته للقاء الوزير و تكريمه مع المتفوقين اليوم الاثنين بمقر الوزارة.

و قالت الطالبة نسمة محمد سليمان جسار الطالبة بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا في محافظة الغربية والحاصلة علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، آنها سجدت لله شكرًا عندما تلقت اتصال يبلغها بحصولها علي هذا المركز.

وأضافت في تصريحات لها أن والدها كان يساعدها هي وشقيقتها التوأم في المذاكرة والمراجعات وتنظيم أوقاتهم بين الدروس وأوقات المراجعة والصلاة، موضحه أن فرحتها ستكتمل غدا عند سماع خبر تفوق شقيقتها التي تعبت واجتهدت معها في هذا العام.

فيما قال والدها الدكتور محمد جسار دكتور صيدلي، أن الطالبة نسمة متفوقة منذ الصغر فكانت دائما تحصل علي المراكز الأولي كل عام، مضيفًا إنه كان يتوقع هذا التفوق الكبير، مشيرًا الي ان قيادات وزارة التربية والتعليم قاموا بالاتصال بهم وتهنئتهم.

أوائل محافظة الغربية

الثالث على الثانوية العامة بالإسكندرية: تلقيت خبر تفوقي وأنا بصلي ونفسي أدخل ألسن

سيطرت حالة من الفرحة والسرور على وجوه عائلة الطالبة فرح محمد قدري، بعد تلقيهم مكالمة رسمية بتفوق ابنتهم ضمن أوائل الثانوية العامة لتتصدر المركز الثالث على الجمهورية بالشعبة الأدبية.

تقول الطالبة فرحة محمد قدري، الحاصلة على المركز الثالث في الثانوية العامة، أنها تلقت مكالمة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية من أجل إخطارها بالنتيجة وتهنئتها.

وأضافت: "سمعت فرحة أسرتي بتفوقي أثناء صلاتي ولم أشعر بنفسي وقتها بسبب كثرة البكاء، لأني كنت في اللحظة دي بدعي ربنا انها تكون من المتفوقين".

وعن برنامج المذاكرة، تقول الطالبة بمدرسة الصفوة الخاصة بالإسكندرية: "كنت واخدة الدراسة بمنتهى الجدية ومكنتش بنزل من البيت إلا عند الضرورة بس".

وأضافت: "أن الدروس الخصوصية بجانب مراجعات عبر النت ومساعدة الأساتذة في المدرسة ومساعدة أسرتي في المقام الأول وتوفير جو مناسب للمذاكرة، كل ده ساعدني على التفوق"، لافتة إلى أنها كانت تذاكر قدر استطاعتها دون أن تحسب عدد ساعات المذاكرة.

وعن أمنيتها، قالت فرح أنها تريد الالتحاق بإحدى الكليات التي تتيح لها دراسة الأدب الإنجليزي والتعمق أكثر في اللغة مثل كلية الألسن أو الآداب أو أي من الكليات المماثلة في الإسكندرية.

فرح محمد قدري - الأسكندرية

الرابع على الثانوية العامة بالقليوبية: «كنت بذاكر 8 ساعات وبحلم أكون مهندس»

أكد الطالب زياد محمد سعد حماد الحاصل على الترتيب الرابع على مستوى الجمهورية علمي رياضة، والطالب بمدرسة العبور الثانوية بنين أنه يُهدي نجاحه لوالده الذي يعمل تاجرًا بسوق العبور ولوالدته التى سهرت الليالي من أجله.

وأشار الطالب زياد، إلى أنه كان يذاكر قرابة الثمان ساعات، في اليوم، وأنه يحلم بالالتحاق بكلية هندسة والعمل فى مجال الهندسة والحاسبات.

وأضاف زياد إلى أنه كان يعتمد على الدروس الخصوصية بشكل كبير وأنه لم يكن يتوقع هذا الترتيب ولكنه كان يتوقع الحصول على مجموع يؤهله لدخول كلية الهندسة، معقب بقوله «أنا كنت مرعوب ولما الوزارة بلغتني ارتحت نفسيًا».

من جانبه والد زياد فقال الفرحة اللى فرحتها ملهاش وصف، قائلا: «أول مرة افرح الفرحة الهستيرية دي، وفرحت فرحة غريبة الشكل الواحد مش عارف يضحك ولا يعيط، شعور غريب أن الثمرة بتاعتك لها وضع مختلف».

وأضاف «كنت متوقع لأبني التفوق وكنت بقول له الوزير هيتصل بيك، وقولتله ربنا هيراضيك»، مشيرًا أن زياد له 5 أشقاء (سعد ورغد ويحيى وعمرو) فى مراحل تعليم مختلفة وأتمنى لهم جميعًا التوفيق.



زياد محمد سعد - القليوبية

الرابع على الجمهورية بالمنوفية : «سألتحق بكلية الهندسة»

المنوفية - أمل سمير

"أفراح وزغاريد" لم تتوقف عقب اتصال مسؤولي وزارة التربية والتعليم بالطالب "أسامة محمد يوسف نصار" ابن محافظة المنوفية، الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية قسم علمي رياضة.

عبر أسامة على سعادته لحصوله على مركز متقدم بين أوائل الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يلتحق بكلية الهندسة، مثل والده وشقيقه الأكبر.

وأشار إلى أن تفوقه كان بتوفيق الله أولًا ثم بسبب أسرته التى وفرت له كل سُبل الراحة للمذاكرة، لافتًا إلى أن السر في تفوقه هو اجتهاده طوال العام الدراسي، حيث كان يذاكر 6 ساعات يوميًا لأجل الوصول إلى هدفه.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، حصول الطالب أسامة محمد يوسف نصار بمدرسة التربية الإسلامية الخاصة بمدينة شبين الكوم.

أسامة محمد يوسف - المنوفية

كيرلس أحد الأوائل بالمنيا: «الاجتهاد والرياضة أساس التفوق»

المنيا- أسماء منتصر

حالة من البهجة والسعادة عمت على منزل الطالب كيرلس نوناى ابن محافظة المنيا بعدما حصل على ٤٠٢ درجة شعبة علمي علوم ضمن أوائل الجمهورية.

وقال نوناي يعقوب فانوس، والد الطالب كيرلس نوناي يعقوب فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، "أشعر بسعادة بالغة بعد تفوق ابني فى الثانوية العامة وتلقينا الخبر أن كيرلس من ضمن أوائل الجمهورية من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والذي بارك لنا لحصول كيرلس على هذا المجموع وقد شعرت بسعادة بالغة بعد سماع خبر أنه من أوائل الجمهورية.

وأضاف والد كيرلس، أنه لم يحدد حتى الآن الكلية التي سيدخلها، وقال: “كنت بدي ابني دروس خصوصية في أغلب المواد ولكن الاجتهاد والعمل هما أساس التفوق”.

وفي هذا السياق، قال كيرلس: “شعرت بالسعادة عندما تلقيت الخبر وسادت الفرحة أرجاء المنزل، مشيرًا إلى أن لوالديه دور كبير فى تفوقه، مضيفًا "أنا مكنتش بحسب عدد ساعات المذاكرة، وكنت بلعب كورة يومين في الأسبوع، ومع ذلك كنت واثق إني سأكون من ضمن العشر الأوائل لأن وقت المذاكرة كنت بذاكر دون التفكير في أي شيء آخر”.

كيرلس نوناى - المنيا

الرابع على الجمهورية علمي علوم بالبحيرة: «والدتي كانت الداعمة لي ومثلي الأعلى الدكتور مجدي يعقوب»

البحيرة- أيمن بدر ومصطفي عبده

عبّر كريم ناصر محمد عبد الفتاح سلام، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في امتحان الثانوية العامة علمي علوم، عن فرحته الكبيرة بعد تلقيه اتصال من وزارة التربية والتعليم بالنتيجة.

وأشار كريم إلى دور والدته الكبير في حصوله على هذا المركز، حيث كانت تدعمه طوال فترة الدراسة وتنظم وقته للمذاكرة، خاصةً وأنها من العاملين في العلمية التعليمية.

وأوضح كريم أنه كان يقوم بترتيب وقته خلال اليوم، حيث كان يذهب إلى الدروس في الصباح، ثم يعود إلى المنزل ليجد والدته ترتب وقته للمذاكرة، وكان يقوم بالمذاكرة لمدة 4 ساعات يوميًا وزادت في نهاية العام إلى 6 ساعات.

وعن أمنياته، أكد كريم أن أهم أمنياته هو الالتحاق بكلية الطب، وأن يصبح مثل الدكتور مجدي يعقوب، من أجل المساهمة في علاج الفقراء والمحتاجين.

قال الطالب زياد عادل السعيد محمد، بمدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة بأبو المطامير بمحافظة البحيرة، الأول مكرر علمي علوم على مستوى الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة لعام 2023، بمجموع 404 درجة، إنه سوف يلتحق بكلية الطب خلال العام الدراسي الجديد فورًا إعلان تنسيق الكليات في الجامعات المصرية.

وأكد زياد السعيد، أنه كان يعتمد على الكتب الخارجية في المذاكرة خلال مرحلة الثانوية العامة، موضحًا إنه كان يذاكر على فترات متقطعة خلال السنة النهائية في الثانوية العامة بعد الانتهاء من الدروس.

ووجه زياد، الشكر لعائلته لتوفير الجو المناسب له خلال مرحلة الثانوية العامة، والوقوف بجواره ودعمه باستمرار والعمل على رفع الروح المعنوية له.

من جانبها، هنأت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، خلال إتصال هاتفي، وقدمت التهاني للطالب زياد عادل السعيد محمد، من مدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة، الفائز بالمركز الأول مكرر في الشعبة العلمية - علوم، والطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام، من مدرسة بدر الثانوية بنين، الحاصل على المركز الرابع في الشعبة العلمية - رياضة.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى أن هؤلاء الطلاب هم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلاب وطالبات محافظة البحيرة، وحثتهم على مواصلة الجد والاجتهاد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في الحياة المستقبلية، كما أكدت أيضًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

أوائل محافظة البحيرة

الأول علمي مكرر بدمياط: سعيد بالنتيجة وأستعد للقاء الوزير

دمياط- حسام فهمي

«سعيد جدًا بنتيجتي وأستعد للقاء الوزير».. كلمات عبر بها الطالب باسل محمد بكر شعيب عن فرحته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية مكرر شعبة علمي رياضة بمجموع ٤٠٧ شعبة علمي رياضة.

وقال باسل، إنه سعيد للغاية كونه استطاع أن يحصد مركزًا متقدمًا ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه لم يستقر بعد على الكلية التي سوف يتقدم الالتحاق بها خاصة وأنه طالب في شعبة علمي رياضة وهي شعبة مجالها خصب وكلياتها كثيرة.

وأكمل الطالب الأول مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة، أنني تلقيت النتيجة من إدارة دمياط التعليمية حيث أبلغونني بها وأنني سوف أتحرك إلى القاهرة لحضور المؤتمر الصحفي مع وزير التربية والتعليم والذي سيقوم خلاله بتكريم الأوائل على مستوى الجمهورية.

وتابع باسل: «لقد شاهدت حالة كبرى من الاحتفال بي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتهنئتي بالنتيجة وتهنئة محافظة دمياط بحصول أبنائها على منصبين ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية».

وأعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن تهنئته لكل من الطالبين الأوائل على مستوى الجمهورية من محافظة دمياط في نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٣٣.

وحصل الطالب باسل محمد بكر شعيب الأول على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٧ شعبة علمي رياضة وهو طالب في إدارة دمياط التعليمية.

كما حصل الطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠١ درجة شعبة علمي علوم وهو طالب في إدارة فارسكور التعليمية.

اوائل الثانوية في دمياط

الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين بأسوان: أمنيتي الالتحاق بالجامعة الأمريكية

أسوان- وفاء عبدالرازق

اعتادت التفوق منذ صغرها وعلى الرغم من فقدانها حاسة البصر منذ طفولتها استطاعت الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد، من محافظة أسوان أن تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "مكفوفين".

وأكدت أسرة الطالبة هاجر، أن ابنتهم تتمنى الالتحاق بالجامعة الأمريكية، بعد تفوقها الدراسي على مدار المراحل الدراسية السابقة حيث أنها حصدت المركز الأول على مستوى محافظة أسوان فى مرحلة الشهادة الإعدادية، بعد تفوقها الدراسى واهتمامهم بتعليم الطفلة المكفوفة ذات المواهب المتعددة والتطلعات الكبيرة.

وأوضحوا، أن الطالبة هاجر تعيش مع أسرتها المكونة من والدها موظف بالتربية والتعليم، ووالدتها ربة منزل، وشقيقها الأكبر عمرو، فى منزل بقرية أبوالريش مركز أسوان، بجانب أنها تنتمى لأسرة تعمل فى مجال التعليم، وجدتها كانت تتولى منصب مدير مدرسة الأمل للصم والبكم.

ومن جانبه، صرح أحمد عبد العليم طه، مدير إدارة التربية الخاصة ورئيس لجنة الدمج التعليمى بأسوان، بأن الطالبة هاجر معروف عنها التفوق الدراسى والالتزام الأخلاقى، فهى من ضمن الطلاب المكفوفين المعروف عنهم أنهم قليلى الشكاوى، كثيروا الالتزام والانضباط.

هاجر محمد إبراهيم - أسوان

إبرام جمال الأول «شعبة رياضة» بأسيوط: «من بداية الثانوية وأنا بحلم أكون من الأوائل وسألتحق بالهندسة»

قال إبرام جمال الأول الشعبة الرياضية لأوائل الثانوية العامة، من بداية دخولي الثانوية العامة ووضعت حلم أمامي أن أكون من أوائل الثانوية العامة، وسألتحق بكلية الهندسة، مضيفًا أن التفوق العلمي كان بالنسبة له تحدِِ كبير خاصة أن غالبية أقاربه أطباء ووالدي طبيب صيدلي وأشقائي الاثنان بكلية الطب أيضًا.

ووجه "إبرام" الشكر لعائلتي لمجهودهم المستمر وتوفير جو مناسب للمذاكرة وخاصة والداتي لتركيزها طوال الوقت على دعمي وتوفير جو يساعد على المذاكرة وخاصة الدعم النفسي.

وكان اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨% ومن بين أوائل الجمهورية طالبين من محافظة أسيوط، إبرام جمال حنين جاد - أسيوط- الأول الشعبة الرياضية والطالب محمود محمد عبدالفتاح أحمد - أسيوط - الثامن - علمي علوم.