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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لبنان: انتشار مكثف للجيش بمحيط مخيم "عين الحلوة".. فيديو

مخيم عين الحلوة في
مخيم عين الحلوة في لبنان
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أكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، تجدد الاشتباكات بمخيم "عين الحلوة" في لبنان، ما استدعى انتشارًا أمنيًا مكثفًا في المناطق المحيطة.

وأوضح "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، أنه تم نصب عدد من الأكمنة بطريق مخيم عين الحلوة لمواجهة الاشتباكات، كما شهدت المناطق المحيطة انتشارًا مكثفًا لعناصر الجيش اللبناني، خاصةً وحدة المغاوير.

وأشار إلى التنسيق الدائم بين فلسطين ولبنان للحفاظ على أمن المخيمات، مؤكدًا توقف أعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، بمخيم عين الحلوة.

وكان الجيش اللبناني تعهد بالرد على أي مصدر لإطلاق النيران من داخل مخيم عين الحلوة، في أعقاب وقوع اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 30، على خلفية مقتل أبو أشرف العرموشي، القيادي بحركة فتح العميد، خلال تعرضه لكمين مسلح.

لبنان مخيم عين الحلوة