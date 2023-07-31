مصرع شخص صعقا بالكهرباء داخل منزله بأبو النمرس

لفظ أحد الأشخاص أنفاسه الأخيرة جراء تعرضه للصعق الكهربائى داخل منزله بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد مصطفي رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وادعاء تعرضه لصعق كهربائي ومقيم بقرية شبرامنت بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفي أفادوا بتعرضه لصعق كهربائي من أحد الأجهزة داخل المنزل ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجري التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة مستشفي شبرامنت تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.