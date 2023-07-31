لعدم تشغيل 5%.. رئيس "الغردقة" يتابع التفتيش على المنشآت السياحية

أكد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز؛ إذ قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم الاثنين، بحملة للتفتيش والمرور على منشأتين سياحيتين.

ووجدت اللجنة عدة ملاحظات بالفندقين؛ إذ وجد عضو وزارة السياحة في أحد الفندقين وضع ستائر شفافة على نوافز ابواب البلكونات بالغرف، تغير درجات السلم المكسورة باحدى المباني وغيرها.

وافاد عضو مكتب العمل بمخالفات عديدة بالفندقين منها عدم تقديم ما يفيد صرف العلاوة الدورية وصرف بدل الاجازات وعدم استيفاء تشغيل نسبة ٥% من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وعدم تقديم مايفيد تسليم نسخة من عقد العمل للعاملين، كما تم عمل ٥ محاضر لشركة تقوم بتشغيل العمالة الأجنبية بدون ترخيص

كما لاحظ عضو الصحة قصور في بعض اشتراطات النظافة باحدى الفندقين وتم التنبيه على تغيير صواعق الناموس الكهربائية بضوئية ، وإزالة ادوات البناء من منطقة الاستلام، فرز الخضروات والبيض جيدا قبل الاستخدام و للفندق الاخر عدم توافر ريسيف استلام أغذية وعدم وجود مخزن للمشروبات وغيرها

كما أوضح عضو الأمن الصناعي أن هناك مخالفات كعدم عمل قياسات بيىة العمل وعدم توافر مهمات الوقاية الشخصية للعمال وغيرها.

وأشاد الطب البيطري بصلاحية اللحوم والأسماك والدواجن للاستخدام الادمي، واشارت اللجنة على وجود تراخيص للفندقين وسريان ترخيص مدير المنشأة الفندقين وسريان السجل البيئي لإحدى الفندقين وجاري التجديد بالآخر.

وقامت اللجنة بالتنبيه والانذار على استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والبيئية والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية واستكمال جميع الأوراق المطلوبة خلال ١٥ يوما.

ونفذت الحملة بالاشتراك مع عضو من وزارة السياحة، مكتب العمل والأمن الصناعي والإدارة الصحية والبيئة بالمدينة ومديرة الايرادات بالمدينة تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتنفيذ حملات تفتيشية دورية على المنشآت السياحية للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات اللازمة.

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