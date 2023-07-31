حبس المتهمين بقتل قهوجي الشرقية

قررت نيابة فاقوس اليوم الاثنين، حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل قهوجى إثر مشاجرة بينهم بنطاق مركز فاقوس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول" أحمد س س ب"35 سنة قهوجى مقيم قرية العارين دائرة مركز فاقوس جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية قيام كل من " صلاح م ع ش" و" محمد ص م ع ش" و" محمود ص م ال " مقيمين قرية الفدادنة مركز فاقوس بارتكاب الواقعة، والتعدى على القهوجى بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته إثر مشاجرة بينهم تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة والأداة المستخدمة فى الجريمة.

وتحرر المحضر 5523 إدارى مركز شرطة فاقوس لسنة 2023 وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.