خبير: إعادة إعمار غزة جزء من الجهود الإنسانية المصرية تجاه الأشقاء

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن دور مصر فى إعادة إعمار غزة، إن هناك تطور إيجابى أولها اجتماع الفصائل الفلسطينية، وتشكيل لجنة لاستكمال الحوار، والاتفاق على خارطة طريق وطنية فلسطينية، يمثل إدراكا واضحا لأهمية الاتفاق الفلسطيني في هذه المرحلة الخطيرة، ما يعكس دور مصر بأهمية القضية الفلسطينية وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن قوة الموقف الفلسطيني ووحدته يمثل قوة فلسطينية مهمة فى هذا الظرف المهم، الذى تمر به القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الجهود المصرية فى هذا المسار خاصة إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المصرى لإعادة الإعمار.

وتابع أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية فى العلمين الجديدة، يعد استكمال أيضا لمحطات سابقة فى تهيئة البيئة الفلسطينية وتحقيق البيت الفلسطينى من أجل دعم وتعزيز القضية الفلسطينية.



وأوضح أن قيام مصر بإعادة إعمار غزة جزء من الجهود الإنسانية المصرية والدور الإنسانى تجاه الأشقاء فى ظل الظروف الصعبة والمعاناة التى يعيشها الشعب الفلسطينى.