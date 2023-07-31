نقل شاب مصاب بحروق لمستشفى كفر صقر المركزي بالشرقية

أصيب شاب صباح اليوم بحروق من الدرجة الأولي بالذراعين والساقين، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزله بمدينة كفر صقر وتم نقله للمستشفى لعمل اللازم.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول " السيد ب ي " 40 سنة سنة لحام، مصابا بحروق من الدرجة الأولى بالذراعين والساقين وتم تقديم الاسعافات الاولية له والعلاج اللازم.

وتبين من التحريات حدوث إصابته إثر تعرضه لانفجار أسطوانة غاز داخل منزله بمدينة كفر صقر. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.