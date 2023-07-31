رضا سليم يخضع للكشف الطبي قبل توقيع عقود الانضمام للأهلي

يجري المغربي رضا سليم، الكشف الطبي بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة برفقة دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، تمهيدا لتوقيع العقود والإعلان عن انضمامه للنادي الاهلي رسميا خلال الميركاتو الصيفي.

ووصل رضا سليم إلى القاهرة مساء أمس الأحد، من أجل الخضوع للكشف الطبي، قبل اعلان الصفقة وكان في استقباله في مطار القاهرة سمير عدلي، المدير الإداري للنادي الأهلي.

وعقب انتهاء الكشف الطبي والتأكد من سلامة اللاعب سيقوم رضا سليم بجلسة تصوير في النادي الأهلي بعدها يوقع على العقود والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وأنهت إدارة النادي الأهلي اجراءات التعاقد مع رضا سليم وناديه السابق الجيش الملكي المغربي خلال الفترة الأخيرة، وتم الاتفاق على أن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء مقابل 2 مليون و300 ألف دولار لنادي الجيش الملكي بالاضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى.

وشارك رضا سليم في 38 مباراة مع الجيش الملكي المغربي بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي سجل خلالها 13 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري المغربي.