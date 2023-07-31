داني تريجو.. نجم هوليوودي انتقل من عالم الجريمة إلى التمثيل

تعتبر رحلة النجاح في عالم التمثيل صعبة ومليئة بالتحديات، ولكن يمكن أن تكون أصعب عندما يتعين على الفنان تخطي ماضٍ مروع في عالم الجريمة. هذا هو حال الفنان الأمريكي داني تريجو، الذي تغيرت حياته من الجريمة الحقيقية إلى عالم التمثيل. اشتهر تريجو بأدواره الشريرة والقاسية في الأفلام، وكان له ماضٍ صعب، ولكنه استطاع تحويله إلى نجاح باهر في هوليوود.

طفولته ومأساته الشبابية:

ولد داني تريجو في 16 مايو 1944 في منطقة إيكو بارك بمدينة لوس أنجلوس، ونشأ في ظروف صعبة. والده كان لديونيسيو، رجل ذو سمعة سيئة، حيث قام بجريمة طعن وفر إلى ولاية تكساس قبل أن يعود إلى كاليفورنيا ويعتقل. بعد غياب والده، عاش داني مع أبناء عمومته وجدته، وأصبح قريبًا من عمه جيلبرت، الذي كان يعلمه الملاكمة وتعاطي المخدرات.

عندما بلغ داني تريجو 12 عامًا، بدأ في تعاطي المخدرات وأصبح مدمنًا على الهيروين في سن مبكرة. انضم لعمه جيلبرت في عمليات السطو وتجارة المخدرات، وتورط في جرائم أخرى. بلغت ذروة تورطه في الجريمة عندما اعتقل وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. قضى فترة السجن في ثلاثة سجون، وكاد أن يواجه حكمًا بالإعدام بسبب تورطه في عمليات جريمة داخل السجن.

التحول وبداية مشوار التمثيل:

عندما أُطلق سراحه من السجن في عام 1969، بدأ داني تريجو بالعمل في وظائف مختلفة كبستاني ومدير عمال. ثم عُرض عليه الفرصة لتدريب الممثل إريك روبرتس على الملاكمة أثناء تمثيله في فيلم، ومن هنا بدأ اهتمام العديد من المخرجين ووكلاء الاختيار بداني تريجو.

بدأ داني تريجو رحلته التمثيلية بأدوار صغيرة وظهورات محدودة، ثم ارتقى بشكل تدريجي وظهر إلى جانب نجوم بارزين مثل أل باتشينو ونيكولاس كيج. حصل على دور البطولة في العديد من الأفلام، ومن بينها فيلم "Machete" عام 2010 الذي كتب خصيصًا له وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر.

قصة داني تريجو ملهمة حقًا، حيث تجسد قدرة الإنسان على تحويل حياته من الجريمة والمأساة إلى النجاح والتميز في عالم آخر. تعكس قصته قوة الإرادة والتغيير الإيجابي، وتحثنا على تحقيق أحلامنا رغم صعوبات الحياة. داني تريجو أصبح نجمًا سينمائيًا شهيرًا، لكن مساره للوصول إلى هذا النجاح لم يكن سهلًا، بل كان مليئًا بالتحديات والتضحيات.