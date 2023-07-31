ads
الإثنين 31 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الطالبة هاجر الأولى على الجمهورية فى الثانوية العامة "مكفوفين"

الطالبة هاجر محمد
الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد الأولي علي الجمهورية مكفوفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص اللواء أشرف عطية  محافظ أسوان عقب إعلان إعتماد نتائج الثانوية العامة من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تقديم التهنئة تليفونياً للطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد الأولى على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة " مكفوفين " بمجموع درجات 393 درجة من مدرسة  النور للمكفوفين بنات .

وقدم محافظ أسوان خالص التهانى القلبية لأسرة الطالبة ، ومديرية التربية والتعليم ، وإدارة التربية الخاصة وذلك تقديرًا لجهودهم ودعمهم للطالبة هاجر مما ساهم فى تفوقها العلمى ، ورفع أسم أسوان عالياً بعد تقلدها للمركز الأول ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن حصول إحدى بنات أسوان على هذا المركز المتقدم لم يأت من فراغ ، ولكنه كان نتيجة جهود مكثفة لكل عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسى المنقضى ، ولذا سيتم تكريم الطالبة هاجر ، وأيضاً الجنود المجهولين من المعلمين خلال الفترة القادمة .

إدارة التربية الخاصة أوائل الثانوية العامة مدرسة النور للمكفوفين أخبار محافظة أسوان