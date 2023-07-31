محافظ أسوان يهنئ الطالبة هاجر الأولى على الجمهورية فى الثانوية العامة "مكفوفين"

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عقب إعلان إعتماد نتائج الثانوية العامة من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تقديم التهنئة تليفونياً للطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد الأولى على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة " مكفوفين " بمجموع درجات 393 درجة من مدرسة النور للمكفوفين بنات .

وقدم محافظ أسوان خالص التهانى القلبية لأسرة الطالبة ، ومديرية التربية والتعليم ، وإدارة التربية الخاصة وذلك تقديرًا لجهودهم ودعمهم للطالبة هاجر مما ساهم فى تفوقها العلمى ، ورفع أسم أسوان عالياً بعد تقلدها للمركز الأول ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن حصول إحدى بنات أسوان على هذا المركز المتقدم لم يأت من فراغ ، ولكنه كان نتيجة جهود مكثفة لكل عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسى المنقضى ، ولذا سيتم تكريم الطالبة هاجر ، وأيضاً الجنود المجهولين من المعلمين خلال الفترة القادمة .