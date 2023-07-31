البطولة العربية.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الشباب السعودي اليوم

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة الشباب السعودي، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

واستقر المدرب الكولمبي، خوان كارلوس أسوريو، على تشكيل الزمالك في مباراة اليوم، حيث من المتوقع أن يحافظ على القوام الأساسي الذي حقق فوزًا عريضًا في اللقاء الماضي أمام الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد.

ويدخل عبدالله نيمار، في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم، بدلًا من الجناح السنغالي إبراهيما نداي، والذي تعرض لإصابة في الرأس خلال أحداث اللقاء الماضي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشباب السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، عمر جابر.

خط الوسط الأمامي: سيد عبد الله نيمار، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتصدر الزمالك المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد تعادل النصر والشباب سلبيًا.