كيف يبرر الاحتلال الإسرائيلي اقتحام الضفة الغربية؟.. خبير علاقات دولية يجيب

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، خبير العلاقات الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بأن الضفة الغربية أراض فلسطينية، إنما أراض إسرائيلية تنتظر نصيبها من الاحتلال.

ولفت عبدالفتاح خلال استضافته مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة، لا تنوي السماح بإقامة دولة فلسطينية، كونها لا تؤمن بوجود ما يسمى بأراض فلسطينية وتعتبرها أراض إسرائيلية، كما حال غالبية الإسرائيليين، رغم إن القانون الدولي يميز بين الأراضي المحتلة قبل عام 1967 وما بعده.

وأردف أنه بناء على المعتقد الإسرائيلي المتطرف، تقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى، باجتياح مناطق في قطاع غزة والضفة الغربية بذريعة البحث عن عناصر من المقاومة الفلسطينية، سواء كانت من حماس أو الجهاد الإسلامي أو أي فصيل فلسطيني مسلح، مضيفا أن الاحتلال أعطى الحق لنفسه بمتابعة وقتل وتوقيف العناصر الفلسطينية أيا كانت.

وأشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تمتلك أدوات مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تناشد المجتمع الدولي دائما التدخل، مؤكدا أن الدولة المصرية من جانبها تسارع لنزع فتيل التوتر ووقف إطلاق النار والتوصل لوقف دائم وتثبيت وقف إطلاق النار ومطالبة المجتمع الدولي استئناف عملية التفاوض مجددا المتجمدة منذ عام 2014.