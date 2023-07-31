الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع.. بالفيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال هذا الأسبوع انخفاضات في درجات الحرارة، موضحة أن هذه الانخفاضات مستمرة لنهاية الأسبوع.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية، أن درجات الحرارة على القاهرة ستتراوح بين الـ 35 و36 درجة، مؤكدة أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي، يجعل هناك انخفاضا في درجات الحرارة.

وأشارت إلي أن هناك نشاط رياح ينتج عنه الإحساس بأن الجو ليس شديد الحرارة، موضحة أن الأجواء لطيفة، والجميع يستمتع بنسمة هواء جميلة.