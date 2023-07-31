بدء التوافد لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"

بدأ عدد من المصريين بالخارج في التوافد لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بحضور نحو 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم.

هذا وينطلق المؤتمر بمشاركة السادة وزراء الهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام برعاية بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، كأحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر، وكذلك شركات فيرن برو جلوبال لرجل الأعمال المصري بالخارج أشرف دوس، وشركة نت سينك نتوورك سيلوشنز لرجل الأعمال المصري بالخارج المهندس تامر هدايت، شركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks لرجل الأعمال المصري بالخارج كريم أسعد، شركة أميرة للمنتجات الغذائية لرجل الأعمال المصري عادل بولس، شركة world environment expert company لرجل الأعمال المصري وائل حسن، كذلك شركة DR E لرجل الأعمال المصري ابراهيم عزت، وجميعها شركات لكبار رجال أعمال ومستثمرين مصريين بالخارج.

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