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الإثنين 31 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بدء التوافد لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"

مؤتمر المصريين بالخارج
مؤتمر المصريين بالخارج
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بدأ عدد من المصريين بالخارج في التوافد لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" تحت رعاية  رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بحضور نحو 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم.

هذا وينطلق المؤتمر بمشاركة السادة وزراء الهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام برعاية بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، كأحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر، وكذلك شركات فيرن برو جلوبال لرجل الأعمال المصري بالخارج أشرف دوس، وشركة نت سينك نتوورك سيلوشنز لرجل الأعمال المصري بالخارج المهندس تامر هدايت، شركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks لرجل الأعمال المصري بالخارج كريم أسعد، شركة أميرة للمنتجات الغذائية لرجل الأعمال المصري عادل بولس، شركة world environment expert company  لرجل الأعمال المصري وائل حسن، كذلك شركة DR E لرجل الأعمال المصري ابراهيم عزت، وجميعها شركات لكبار رجال أعمال ومستثمرين مصريين بالخارج.

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المصريين بالخارج مؤتمر المصريين في الخارج وزارة الدولة للهجرة