البطولة العربية.. موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي اليوم

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة الشباب السعودي، مساء اليوم الاثنين، في ثاني جولات دور المجموعات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الشباب السعودي، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

ويأمل الفارس الأبيض في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الغد للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي، ويبحث الفارس الأبيض عن حسم بطاقة العبور للدور ربع النهائي، خلال مواجهة اليوم، ويضمن الفوز للفريق الأبيض، التأهل مباشرة للدور التالي بعيدًا عن نتيجة اللقاء الختامي أمام النصر السعودي.

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بداية مثالية، في افتتاح مشواره بالبطولة العربية، بعد الفوز العريض الذي حققه الفارس الأبيض، على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد.