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الإثنين 31 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابين فلسطينيين من "جنين" أحدهما أسير مُحرر أفرج عنه قبل شهر

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اختطفت وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي (مستعربون)، اليوم الاثنين، شابين فلسطينيين من مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن الوحدات الخاصة اختطفت الأسير المحرر فتحي محمد عتوم، وشابا آخر من جنين، بعد تسللها إلى المدينة، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في "حي المراح" والحي الشرقي ومركز مدينة "جنين".

 

وقالت مصادر فلسطينية متخصصة في شؤون الأسرى أن الأسير عتوم (المُعاد اعتقاله) أمضى ما يزيد على تسع سنوات في سجون الاحتلال وأُفرج عنه قبل شهر واحد فقط.

 

قوة إسرائيلية خاصة جنين الاحتلال الإسرائيلي