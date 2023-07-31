بسام راضي يرأس مباحثات أمنية بين مصر وإيطاليا حول مكافحة الهجرة غير شرعية

نشرت وكالة الانباء الايطالية NOVA خبر استضافة العاصمة روما خلال الأيام الماضية مباحثات أمنية مشتركة رفيعة المستوي بين مصر وإيطاليا باشتراك الاجهزة الامنية بين البلدين، وكذلك وفد من وزارة الخارجية المصرية، حيث ترأس الاجتماعات عن الجانب المصري بسام راضي سفير مصر فى روما، وقد تناولت المباحثات تبادل الخبرات والتنسيق بشأن قضية الهجرة غير شرعية في ضوء نجاح مصر في منع تلك الظاهرة من الانطلاق من سواحلها الشمالية منذ عام ٢٠١٦ وهو الامر الذي يحظى باشادة اوروبية ودولية واسعة.

وفى سياق أخر، توجَه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكلمة مؤخرا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023 قال فيها: "نلتقي للعام الرابع على التوالي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر؛ تلك الجريمة النكراء التي تهدد الإنسانية جميعها، والتي دائمًا ما تلقي بتبعاتها على الفئات الأكثر ضعفًا خاصة في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية كانت أم دولية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع تفاقم حدة الأزمات الراهنة بدءًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الأزمات التي تشهدها المنطقتان العربية والأفريقية وعلى رأسها الأزمة السودانية الجارية، وجدت عصابات الاتجار بالبشر تربة خصبة لاستدراج ضحاياها ممن تأثروا من تبعات تلك الصراعات، من خلال الاعتماد على سبل حديثة تُسهِّل وقوع الأفراد في شباك الاستغلال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تظل من الدول التي تسعى جاهدة لمواجهة التحديات الناجمة عن تدهور الأوضاع الإقليمية والدولية من خلال حماية كل فرد على أرضها وتوفير الخدمات اللازمة في إطار من الكرامة الإنسانية، انطلاقًا من احترامنا للمواثيق الدولية والتزاماتنا الخاصة بحقوق الإنسان.

