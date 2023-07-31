اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والرطوبة 80%

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب جنوب سيناء و جنوب البلاد،وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 40%.

ويشهد الاثنين نشاط رياح علي مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،35 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغري 29 ،وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى 29 درجة .