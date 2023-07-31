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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول أوكراني: إصابة شخص في قصف روسي لمستودع تجاري في خاركيف

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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قال المتحدث باسم مكتب المدعي الإقليمي في خاركيف دميترو تشوبينكو، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية استهدفت أمس المدينة بهجمات صاروخية، ما أسفر عن تدمير مستودع تجاري وإصابة شخص.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن المتحدث قوله "خلال الساعات الماضية، أطللق الروس صواريخ إس -300 على منطقتنا من أراضي منطقة بيلغورود"، موضحا أن مستودعا تابعا لإحدى الشركات التجارية تعرض للقصف في منطقة نوفوبافارسكي بمدينة خاركيف، حيث شب حريق على مساحة 200 م 2، وأصيب رجل كان بالقرب من مركز الانفجار، كما أصاب صاروخ آخر أرض منزلا خاصا في قرية فيليكي برلوك بمنطقة خاركيف، ولم يصب أحد بأذى.

 

خاركيف القوات الروسية