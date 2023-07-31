مسئول أوكراني: إصابة شخص في قصف روسي لمستودع تجاري في خاركيف

قال المتحدث باسم مكتب المدعي الإقليمي في خاركيف دميترو تشوبينكو، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية استهدفت أمس المدينة بهجمات صاروخية، ما أسفر عن تدمير مستودع تجاري وإصابة شخص.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن المتحدث قوله "خلال الساعات الماضية، أطللق الروس صواريخ إس -300 على منطقتنا من أراضي منطقة بيلغورود"، موضحا أن مستودعا تابعا لإحدى الشركات التجارية تعرض للقصف في منطقة نوفوبافارسكي بمدينة خاركيف، حيث شب حريق على مساحة 200 م 2، وأصيب رجل كان بالقرب من مركز الانفجار، كما أصاب صاروخ آخر أرض منزلا خاصا في قرية فيليكي برلوك بمنطقة خاركيف، ولم يصب أحد بأذى.