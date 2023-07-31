"سيناوية أزهرية" تحصد المركز التاسع بمشروع تحدي القراءة العربي

كرَّم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالكريم العلماء، المدير التنفيذي بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع “تحدي القراءة العربي” في نسخته السابعة، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات، ومن بين المكرمين التلميذة میرهان محمد أحمد، معهد طور سيناء الابتدائي النموذجي، منطقة جنوب سيناء.

وأعلن وكيل الأزهر المراكز العشرة الأوائل على مستوى الأزهر الشريف وهم كالتالي:

المركز الأول: مصطفى محمد عبدالغني، معهد البنين كوم أمين، منطقة أسوان،

المركز الثاني: فاطمة يوسف محمد، معهد فتيات آل سيمود، منطقة الإسماعيلية.

المركز الثالث: ملك محمد جابر، فتيات قنا النموذجية، منطقة قنا.

المركز الرابع: يوسف محمود أحمد، معهد الشيخ أبو العيون، منطقة الإسكندرية.

المركز الخامس: جنى أيمن عبدالحميد، فتيات إيتاي البارود الثانوي، منطقة البحيرة.

المركز السادس: روضة الإمام توفيق، معهد فتيات أبو دشيشة، منطقة الدقهلية.

المركز السابع: سلمى ناجي محمد علي، معهد أبو مندور الإعدادي، منطقة كفر الشيخ.

المركز الثامن: أسماء مجدي عبدالنبي، معهد فتيات أطفيح، منطقة الجيزة.

المركز التاسع: میرهان محمد أحمد، معهد طور سيناء الابتدائي النموذجي، منطقة جنوب سيناء.

المركز العاشر: مريم حمدي يونس، معهد فتيات سمطة الثانوي، منطقة بني سويف.

كما أعلن الضويني المراكز الثلاثة من ذوي الهمم على مستوى الأزهر وهم كالتالي:

المركز الأول: مريم محمود أحمد، معهد فتيات سمالوط الإعدادية، منطقة المنيا.

المركز الثاني: إيمان إبراهيم السيد مدبولي، معهد فتيات كفر الجمال، منطقة القليوبية.

المركز الثالث: أياد محمد صابر، معهد الأمين الأزهري، منطقة بورسعيد.

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الفائزين في مشروع تحدي القراءة العربي، متمنيا لهم مزيد من التفوق والاجتهاد، مطالبا طلاب الأزهر جميعا بالقراءة والمعرفة فهي سبيلهم لتحقيق أحلامهم وأهدافهم، كما أنها تفتح آفاقا جديدة لهم تسهم في بناء مستقبلهم ومستقبل أوطانهم.

وشهد العام الحالي من المسابقة أكبر مشاركة من طلاب الأزهر، حيث شارك أكثر من 2 مليون طالب وطالبة (2068650) و(5100) طالب وطالبة من ذوي الهمم من (9516) معهدًا، وأشرف عليهم (7900) معلمٍ ومعلمةٍ، وتُعد هذه النسخة هي السابعة التي يشارك فيها طلاب الأزهر، وتبوَّأ طلاب الأزهر خلال الأعوام الستة السابقة مراكزَ متقدمة على مستوى المشاركين من مختلف أنحاء العالم في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، خلال التصفيات النهائية التي تقام بدولة الإمارات العربية الشقيقة.