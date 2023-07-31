مسجدان يحصلان على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي بجنوب سيناء

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عشرة مساجد جديدة جرى حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ، ليصبح إجمالي ما جرى اعتماده حتى الآن ( 12 ) مسجدًا، من بينها مسجدان في محافظة جنوب سيناء وهما مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، ومسجد الروضة بمدينة طور سيناء.

وجاء الاعتماد بناءً على تقرير رئيس لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، وعلى الزيارات الميدانية للجنة.

يعد مسجد الروضة أكبر مسجد بمدينة طور سيناء حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع، ومساحة الصحن الداخلي 1750 مترًا، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه، ويخدم المسجد منطقة توشكي وأحياء المروة والروضة ومبارك الجديد.

كما يعد مسجد الصحابة، بمدينة السلام شرم الشيخ، إحدى التحف المعمارية التى يتخذها السائحون قبلة لهم عندما تطأ أقدامهم مدينة شرم الشيخ، حيث أنشئ المسجد بمنطقة السوق التجارى القديم ووضع حجر الأساس له فى ١٠ يناير ٢٠١١ وجرى افتتاحه فى ٢٤ مارس ٢٠١٧ ليصبح أحد معالم المدينة السياحية، أقيم المسجد على مساحة ٣ آلاف متر، بتكلفة بلغت ٣٠ مليون جنيه، ويشتمل على مئذنتين ارتفاع كل منهما ٧٦ مترا، وعدد كبير من القباب، ويستوعب أكثر من ٣ آلاف مصل، ويصل ارتفاع صحنه الرئيسى إلى ٣٦ مترا على مساحة ١٨٠٠ متر ويسع ٨٠٠ مصل، وداخله رواق به مظلتان للصلاة، و٣٦ دورة مياه، هذا بجانب المبانى الخدمية والوحدات التجارية التى تعمل كوقف للمسجد، ليكون بذلك مسجد الصحابة ثانى أكبر المساجد فى مدينة شرم الشيخ بعد مسجد المصطفى.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

وضمت قائمة المساجد التي جرى اعتمادها حتى الآن كلا من:

1. القاهرة - مسجد الإمام الحسين - الجمالية.

2. القاهرة - مسجد حسن الشربتلي - التجمع الخامس.

3. القاهرة - مسجد المهند - التجمع الخامس.

4. القاهرة - المسجد الجامع - مدينتي.

5. القاهرة - مسجد الرحمن - الرحاب.

6. جنوب سيناء - مسجد الصحابة - شرم الشيخ.

7. جنوب سيناء - مسجد الروضة - الطور.

8. البحر الأحمر - مسجد الميناء - الغردقة.

9. المنوفية - مسجد سيدي شبل - الشهداء.

10. دمياط - مسجد الرحمة - رأس البر.

11. أسيوط - مسجد البقلي - مدينة أسيوط.

12. الوادي الجديد - مسجد التواب الرحيم (المجمع الإسلامي) - الداخلة

مسجد الصحابة