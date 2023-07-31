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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

«الأمن الجزائري»: إحباط تهريب أكثر من 79 كجم من مادة الكوكايين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية الجزائرية في إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في تاريخ الجزائر والمتعلقة بأكثر من 79 كجم من مادة الكوكايين، والقبض على 16 شخصا مشتبها به، وينحدرون من الجزائر العاصمة وولاية البليدة غربي الجزائر.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الجزائري - في بيان اليوم - أن تلك العملية جاءت استنادا إلى التحريات التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن التحقيقات أفضت إلى كشف خيوط تنظيم إجرامي عابر للحدود، يقوده واحد من أكبر تجار المخدرات (الهارب بفرنسا)، والذي خطط لتحويل هذه الكمية المعتبرة من مادة الكوكايين من ولاية تمنراست بأقصى جنوب الجزائر نحو الجزائر العاصمة.

وأضاف البيان أنه تم تحديد هوية عناصر هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الأمن الجزائري إحباط محاولة تهريب مخدرات مادة الكوكايين