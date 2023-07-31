«كريم محمود» الثامن مكرر ابن الدقهلية: مثلي الأعلى الدكتور «يعقوب وزويل» وتجربة الثانوية العامة كانت صعبة

سادت حالة من السعادة والفرحة بين أهالي مدينة بني عبيد فى محافظة الدقهلية لتفوق ابنهم كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد ابن بني عبيد الحاصل على المركز الثامن مكرر على مستوى الجمهورية حيث حرص أهالي المدينة والأقارب بالتوافد على منزل الطالب لتهنئته والاحتفال معه بالتفوق.

ومن جانبه أكد الطالب كريم محمود رمزي، أنه يشعر بالفخر بعد حصوله على هذا المركز الجمهوري وأنه كان على ثقة كاملة من تحقيق هدفه، مؤكدًا أن الاجتهاد والاستقامة سر نجاحه.

وأضاف أن أحد أصدقاءه أخبره بوجود اسم مشابه لاسمه ضمن قائمة الأوائل لكنه مقيم بمحافظة المنيا، واستبعد فكرة وجوده ضمن الأوائل إلا أنه بعد عودته للمنزل أخبرته أسرته بتلقيهم مكالمة هاتفية من وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، يبارك لهم حصوله على المركز الثامن مكرر، وشعر وقتها بفرحة كبيرة.

وأشار إلى أن والده يعمل طبيب بيطري ووالدته طبيبة أسنان، مؤكدًا أنه سيلتحق بكلية الطب ليستكمل المسيرة الطبية لأسرته كما أن له شقيقان عمر في الصف الأول الثانوي، ويوسف في الصف الثالث الابتدائي.

وأوضح «رمزي» أن الفضل في تفوقه يرجع إلى الله عز وجل وأسرته التي وفرت له كل الإمكانيات اللازمة، مؤكدًا أنه لم يعتمد على طريقة معينة أو عدد ساعات معينة في المذاكرة، لكنه حرص على مذاكرة مراجعة الدروس أولًا بأول من بداية العام.

وأشار إلى أن تجربة الثانوية العامة كانت صعبة، واعتمد فيها على الدروس الخصوصية؛ نظرًا لصعوبة وطول المناهج وضغط الامتحانات، مؤكدًا أن أسرته كانت تهون عليه تلك الصعوبة، مضيفًا أن مثله الأعلى الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل، متمنيًا استمرار التفوق وأن يصبح طبيبًا، وموجهًا الشكر لأسرته.

ومن جانبه قدم محمد عبد الغني شادي أحد شباب المدينة التهنئة للطالب وأسرته متمنيًا له مزيدًا من التفوق والنجاح ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.