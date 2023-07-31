الرابع على الثانوية العامة بالقليوبية: «كنت بذاكر 8 ساعات وبحلم أكون مهندس»

أكد الطالب زياد محمد سعد حماد الحاصل على الترتيب الرابع على مستوى الجمهورية علمي رياضة، والطالب بمدرسة العبور الثانوية بنين أنه يُهدي نجاحه لوالده الذي يعمل تاجرًا بسوق العبور ولوالدته التى سهرت الليالي من أجله.

وأشار الطالب زياد، إلى أنه كان يذاكر قرابة الثمان ساعات، في اليوم، وأنه يحلم بالالتحاق بكلية هندسة والعمل فى مجال الهندسة والحاسبات.

وأضاف زياد إلى أنه كان يعتمد على الدروس الخصوصية بشكل كبير وأنه لم يكن يتوقع هذا الترتيب ولكنه كان يتوقع الحصول على مجموع يؤهله لدخول كلية الهندسة، معقب بقوله «أنا كنت مرعوب ولما الوزارة بلغتني ارتحت نفسيًا».

من جانبه والد زياد فقال الفرحة اللى فرحتها ملهاش وصف، قائلا: «أول مرة افرح الفرحة الهستيرية دي، وفرحت فرحة غريبة الشكل الواحد مش عارف يضحك ولا يعيط، شعور غريب أن الثمرة بتاعتك لها وضع مختلف».

وأضاف «كنت متوقع لأبني التفوق وكنت بقول له الوزير هيتصل بيك، وقولتله ربنا هيراضيك»، مشيرًا أن زياد له 5 أشقاء (سعد ورغد ويحيى وعمرو) فى مراحل تعليم مختلفة وأتمنى لهم جميعًا التوفيق.



الرابع على مستوى الجمهورية

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