أميركا تواجه «الزومبي»| مشاهد مرعبة لمتناولي المخدر الخطير.. بدأ استعماله لتهدئة الحيوانات.. والموت المحقق مصير متعاطيه

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وتظهر المقاطع شبابًا في بعض الشوارع الأميركية يتمايلون في مشيتهم ولا يستجيبون للمحيط حولهم ويتحركون بلا هدف، كما لو أننا نرى مقطع من سلسلة أفلام المعروفة باسم «الزومبي»، مما طرح تساؤلات كثيرة عن السبب وراء ذلك.

وتسلط جريدة «البوابة نيوز» الضوء على هذه الظاهرة لعرض وتوضيح تأثير هذا المخدر على متناوليه وبداية استعماله للحيوانات والأثار الجانبية الخطرة الناتجة عن تعاطيه.

أوضحت تقارير إعلامية أمريكية، أن هذه الظاهرة بسبب تعاطي مخدر جديد متداول في شوارع بعض الولايات بأميركا ينتج عنه خفض في معدل ضربات القلب ويحوله لشخص ذي خطورة على نفسه والآخرين، وقد يؤدي في النهاية إلى هلاكه أحيانًا.

مخدر الزومبي



هو عبارة عن مزيج من مادة الزيلازين ويستخدم في الأصل كدواء بيطري، ويطلق على المخدر اسم "مخدر الزومبي" أو الاسم العلمي له "tranq" ويشبه الكوكايين ويعطى للحيوانات الضخمة بغرض تهدئتها وتسكين الألم لديها مثل الأحصنة والأبقار والثدييات الحيوانية الأخرى، إلى جانب مادة الفنتانيل وهي من أخطر أنواع المخدرات، وإذا تم مزجه مع عقاقير أخرى، فإنه يُصبح مخدرًا بشكل أقوى، وهذا المزيج مميتا ويتحول المدمن عليه إلى ما يشبه الموتى الأحياء، الذين يعرفون بـ"الزومبي".



الأعراض الجانبية لمخدر الزومبي

وتشكل هذه المادة غير المعتمدة خطرًا كبيرًا للاستخدام البشري، ولها تأثيرات مهدئة شديدة مثل مادة أفيونية المفعول، وتسبب النعاس والنسيان وبطء التنفس وانخفاض معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، والإفراط فيه يتسبب في توقف إمدادات الدم ويترتب عليه ظهور تقرحات جلدية متعفنة بالقرب من موضع الحقن، مما قد يؤدي في النهاية إلى بتر الأطراف إذا لم تعالج.

وبحسب الخبراء فإن مادة الزيلازين تطيل النشوة مقارنة مع المواد الأفيونية الأخرى، مشيرين إلى أنها تمنح "إحساسا مهدئا".





نسب الوفيات نتيجة تعاطي مخدر الزومبي

أشارت تقارير رسمية في البلاد إلى أنه تم رصد حالات وفاة لمدمني هذا المخدر المميت وانتشار مشاهد مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر شبابا في الشوارع الأمريكية يتمايلون ويتحركون بشكل غريب كما لو أنهم "زومبي"، أو "الموتى الأحياء" الذين اعتدنا على رؤيتهم في الأفلام ومن خلف الشاشات فقط ولم نتوقع يوما أن نلقاهم في الواقع وهم يتجولون بيننا.

البيانات تظهر أنه خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2022 زادت الوفيات الناتجة عن تناول جرعة زائدة من المخدرات بنسبة 1120 في المئة في أميركا.

أبلغت ولاية تكساس عن أربع وفيات على الأقل حتى الآن ناتجة عن "عقار الزومبي".

تحذير «مكافحة المخدرات»

حذرت إدارة مكافحة المخدرات سكان تكساس من انتشار هذا العقار في السوق السوداء، داعية السكان إلى توخي الحذر.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم العثور على هذا العقار في 48 ولاية من أصل 50.

انتشرت في عدة مدن حاليا وحدات طبية متنقلة مزودة بممرضات لمساعدة أولئك، الذين يعانون من الآثار الجانبية المروعة لهذا العقار.

وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن معظم الفنتانيل في السوق الأمريكية مصنوع في المكسيك بمواد كيميائية من "الصين".

ويوزع قسم من الفنتانيل على شكل أدوية طبية مزيفة مثل Percocet و OxyContin و Xanax، وفقاً للمصدر نفسه.

الجارديان: تحول حي بـ«بنسلفانيا» الأمريكية إلى مكان مرعب بسبب تفشي المخدرات

وانتشر مقال قبل يومين في صحيفة "الجارديان" الأمريكية تحت عنوان: "الفنتانيل - أكثر المخدرات فتكًا في البلاد يزداد خطورة".

وأشارت "الجارديان" إلى أن فيلادلفيا تعتبر اليوم بؤرة تفشي هذا الوباء القاتل، وتحول حي كنسينجتون في المدينة الواقعة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى مكان مرعب بسبب تفشي المخدرات فيه.

«مدير وقاية المخدرات»: الجرعات الزائدة من عقار الزيلازين يزيد نسبة الوفيات

ويعتقد الدكتور غاري تساي مدير الوقاية من تعاطي المخدرات والسيطرة عليها في إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، أن انتشار عقار الزيلازين "سيزيد الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة".

وقال تساي لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز": "الشاغل الرئيسي هو أننا بالفعل وسط أسوأ أزمة جرعة زائدة في التاريخ، على الصعيدين الوطني والمحلي".

ولا يوجد علاج لتناول جرعات زائدة من هذا المخدر القاتل، بحسب وسائل إعلام أمريكية .

تداول مقاطع فيديو لمتعاطي المخدر

وتداول مستخدمو المنصات الرقمية في الأيام الأخيرة الماضية مشاهد قديمة وحديثة لمدمني هذا المخدر وهم يتجولون في الشوارع الأمريكية، وأثارت هذه المشاهد قلقا واسعا مع تمنيات كثر ألا تصل هذه الظاهرة إلى بلدانهم.

وكتب محمد الفيصل: "الزومبي يغزو شوارع أمريكا: مخدر خطير في أمريكا يخلط فيه المدمنون الزيلازين مع الفنتانيل فيصبح هذا المزيج مميتاً ويتحول فيها المدمن إلى ما يشبه الزومبي ويسبب تعفن الجلد ويجعلهم يتحركون بلا هدف ويتمايلون في مشيتهم ولا يستجيبون للمحيط حولهم ".

الزومبي يغزو شوارع امريكا :



مخدر خطير في امريكا يخلط فيه المدمنون الزيلازين مع الفنتانيل فيصبح هذا المزيج مميتاً ويتحول فيها المدمن إلى ما يشبه الزومبي ويسبب تعفن الجلد ويجعلهم يتحركون بلا هدف ويتمايلون في مشيتهم ولا يستجيبون للمحيط حولهم . pic.twitter.com/MgPnQE86Qf — محمد الفيصل (@Mooh32a) April 5, 2023

فيديو.. شاب كويتي يتحول لـ«زومبي» بسبب تعاطيه المخدر

وفي مشهد آخر بدولة الكويت ظهر شاب في مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الشاب تحت تأثير تعاطيه المخدرات، ووفقًا للفيديو المتداول فقد ظهر الشاب ممددًا على الأرض في أحد مواقف السيارات على ما يبدو وهو يصرخ من شدة تأثير المخدرات التي تعاطاها.

وكان تأثير المخدر الذي تعاطاه هذا الشاب غريب جدًا حيث جعله يتلوى على الأرض كالثعبان مع إصداره صوت صراخ متواصل وأثار خوف ورعب كل المتواجدين في المكان.

وتساءل المستخدمون عبر تويتر عن نوع المخدرات التي تعاطاها الشاب، إن كانت ما يعرف في الخليج بـ”الشبو” أو شيء آخر، موضحين هناك أنواع جديدة أخرى تؤدي للحالة التي ظهر عليها الشاب في الفيديو.