وكيل ومدير التعليم بالمنيا يهنئان ثاني الثانوية العامة بمنزله

قدم حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا والدكتور علي عبد السلام مدير التعليم العام التهنئة للطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس، بمدرسة تله الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية لحصوله على المركز الثانى بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ للشعبة العلمية "علوم " بمجموع ٤٠٢ درجة.



حيث توجه وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، إلى منزل الطالب وقدم التهنئة لأسرة الطالب معربًا عن بالغ سعادته بحصول ابن المنيا على هذا المركز المتميز، متمنيًا له دوام التوفيق.

من جانبهم تقدمت أسرة الطالب كيرلس بالشكر لوكيل الوزارة ومدير التعليم علي حضورهم للمنزل وإبلاغهم بالنتيجة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا لتهنئة لجميع الطلاب المتفوقين، داعيًا الله أن يوفقهم، مؤكدًا أن هذا التفوق بداية لتحقيق نجاحات علمية.

