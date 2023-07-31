ads
الإثنين 31 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«حلمي هندسة طيران».. «البوابة» تحاور العاشر على الثانوية العامة علمي رياضة ببورسعيد

الطالب مع أسرته
الطالب مع أسرته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقت «البوابة نيوز»، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، مع ابن محافظة بورسعيد الطالب: مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي، الحاصل على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة.

وأشار الطالب بمدرسة الفيروز الخاصة ببورسعيد إلى أنه كان يتوقع تفوقه لكن حصد المركز العاشر على مستوى الجمهورية، وقال: «كان حلم وأمنية وحدوثها مفاجأة كبيرة بالنسبة له»، مضيفًا: «كنت مواظب على الصلاة وقراءة القرآن، وأضع جدول للمذاكرة يوميًا، وكنت أحصل على دروس خصوصية لكنني كنت أستطيع أن أنظم وقتي بين المدرسة والدروس الخصوصية والمذاكرة».

وتابع حديثه: "والدي ووالدتي وأخي الطالب في كلية الصيدلة كانوا يدعموني ويوفروا لي الأجواء الملائمة للمذاكرة، ولم يبخلوا عليّ في أي شيء من أجل نجاحي وتفوقي".

 واختتم حديثه قائلا: «لم يجبرني أحد على دخول شعبة علمي رياضة، ونفسي أدخل كلية هندسة طيران جامعة القاهرة فهو حلمي منذ صغري لعشقي للطائرات».

IMG-20230731-WA0014
IMG-20230731-WA0014
IMG-20230731-WA0013
IMG-20230731-WA0013
IMG-20230731-WA0011
IMG-20230731-WA0011
IMG-20230731-WA0010
IMG-20230731-WA0010
IMG-20230731-WA0007
IMG-20230731-WA0007
IMG-20230731-WA0006
IMG-20230731-WA0006
IMG-20230731-WA0004
IMG-20230731-WA0004
IMG-20230731-WA0005
IMG-20230731-WA0005
IMG-20230731-WA0003
IMG-20230731-WA0003
بورسعيد محافظة بورسعيد الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة أوائل الثانوية العامة