«حلمي هندسة طيران».. «البوابة» تحاور العاشر على الثانوية العامة علمي رياضة ببورسعيد

التقت «البوابة نيوز»، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، مع ابن محافظة بورسعيد الطالب: مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي، الحاصل على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة.

وأشار الطالب بمدرسة الفيروز الخاصة ببورسعيد إلى أنه كان يتوقع تفوقه لكن حصد المركز العاشر على مستوى الجمهورية، وقال: «كان حلم وأمنية وحدوثها مفاجأة كبيرة بالنسبة له»، مضيفًا: «كنت مواظب على الصلاة وقراءة القرآن، وأضع جدول للمذاكرة يوميًا، وكنت أحصل على دروس خصوصية لكنني كنت أستطيع أن أنظم وقتي بين المدرسة والدروس الخصوصية والمذاكرة».

وتابع حديثه: "والدي ووالدتي وأخي الطالب في كلية الصيدلة كانوا يدعموني ويوفروا لي الأجواء الملائمة للمذاكرة، ولم يبخلوا عليّ في أي شيء من أجل نجاحي وتفوقي".

واختتم حديثه قائلا: «لم يجبرني أحد على دخول شعبة علمي رياضة، ونفسي أدخل كلية هندسة طيران جامعة القاهرة فهو حلمي منذ صغري لعشقي للطائرات».

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