نتيجة الثانوية العامة 2023 ظهرت الآن.. استعلم عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس (الدرجات والنسبة المئوية)

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023.. حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي بوابة الثانوبة العامة نتائج الثانوية العامة عام 2023.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموافقة على النتيجة منذ قليل وأصبحت متاحة الآن لطلاب الثانوبة العامة للحصول عليها عبر الرابط الرسمي من هنـــــــــــــا .

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــا

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مثل موقع بوابة الثانوية العامة وموقع الوزارة.

ويتم ذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وتحديد المجال العلمي (العلوم أو الرياضة العلمية) أو القسم الأدبي. ومن ثم، يتم عرض تفاصيل النتائج بحيث يتمكن الطالب من معرفة درجاته في كل مادة. يبقى حوالي 48 ساعة قبل بدء انتظار نتائج الثانوية العامة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتواجد عدد من المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تقوم بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة، بما في ذلك موقع وزارة التربية والتعليم وموقع بوابة الثانوية العامة.

- عند الدخول إلى البوابة الإلكترونية، يتم اختيار نتائج امتحان الثانوية العامة.

- تحديد المجال العلمي كالعلوم أو الرياضة العلمية، أو يمكن تحديد القسم الأدبي.

- ثم إدخال رقم الجلوس الخاصة بالطالب.

- عند الضغط على الاستعلام، يظهر تفاصيل النتيجة بحيث يتمكن الطالب من معرفة درجاته في كل مادة.

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــا

وتسلم مركز التصحيح المركزي نتيجة الثانوية العامة 2023 من الكنترولات على مستوى الجمهورية.

وأنهت جميع الكنترولات أعمال التصحيح ومراجعة النتيجة.

وأشارت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن آخر مرحلة من إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 انتهت السبت بتجميع النتيجة بشكل نهائي، وتم تجميعها لاعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع وأوائل الثانوية العامة 2023.

وسيتم نشر نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث ستُعلن صباح غدٍ الأحد. كما يُمكن للطلاب الدخول برقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة ومعرفة درجاتهم الكلية في جميع المواد وحالتهم.

وتصدرت نتيجة الثانوية العامة 2023 قائمة البحث الأكثر تداولًا على محرك البحث "جوجل" اليوم في مختلف مناطق مصر، وذلك بعدما كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم عن إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة.

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــا

المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023

410 درجة المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية»، مقسمة في

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023.. لغة عربية 80 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. لغة أجنبية أولى 50 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. لغة أجنبية ثانية 40 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الفيزياء 60 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الكيمياء 60 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الأحياء 60 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الجغرافيا 60 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. التاريخ 60 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الفلسفة والمنطق 60 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. علم النفس والاجتماع 60 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الديناميكا 30 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الاستاتيكا 30 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. التفاضل والتكامل 30 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. المجموع الكلي 410 درجة