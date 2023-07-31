55 طفلًا من ذوي الهمم والأيتام يشاركون في «أنت مش لوحدك» بـ«محمود مختار»

في محطتها السادسة تستضيف مبادرة "أنت مش لوحدك" 25 طفلًا من جمعية دار البسمة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام (المرحلة الإبتدائية والإعدادية) و30 طفلًا من فرقة الشكمجية التابعة لمؤسسة الشكمجية وذلك غدًا الإثنين 31 يوليو بمركز محمود مختار الثقافي.

وتهدف مبادرة "أنت مش لوحدك" التي أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتبناها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش وكانت أولى جولاتها في شهر يناير الماضي إلى دعم ورعاية الأطفال من ذوي الهمم والأيتام والمرضى وتقديم خدمة ثقافية وفنية تساعدهم وتنمي مواهبهم وتثمر في جهود دمجهم مع مجتمعهم وكذلك رفع الحالة النفسية لديهم من خلال يوم ينظم بشكل شهري تحظى خلاله مجموعة الأطفال ببرنامج فني وثقافي وترفيهي.

وتبدأ فعاليات اليوم باستقبال الأطفال في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، ثم فقرة عرض عرائس لمدة نصف ساعة، يليها ورش فنية لمدة ساعة، عقب ذلك استراحة يتخللها وجبة غذاء، ويختتم البرنامج بأوبريت مسرحي بعنوان "وفي الفن حياة" على مسرح مركز محمود مختار الثقافي تحت إشراف أعضاء الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.