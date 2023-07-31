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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نسمه محمد الحاصلة على المركز الثالث بالثانوية العامة: «سجدت لله شكرًا عندما تلقيت اتصالًا وعرفت الخبر»

الطالبة وأسرتها
الطالبة وأسرتها
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قالت الطالبة نسمة محمد سليمان جسار الطالبة بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا في محافظة الغربية والحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة آنها سجدت لله شكرًا عندما تلقت اتصال يبلغها بحصولها علي هذا المركز.

وأضافت في تصريحات لها أن والدها كان يساعدها هي وشقيقتها التوأم في المذاكرة والمراجعات وتنظيم أوقاتهم بين الدروس وأوقات المراجعة والصلاة موضحة أن فرحتها ستكتمل غدا عند سماع خبر تفوق شقيقتها التي تعبت واجتهدت معها في هذا العام.

من جانبه قال والدها الدكتور محمد جسار دكتور صيدلي أن الطالبة نسمة متفوقة منذ الصغر فكانت دائما تحصل علي المراكز الأولي كل عام مضيفًا إنه كان يتوقع هذا التفوق الكبير مشيرًا إلى أن قيادات وزارة التربية والتعليم قاموا بالاتصال بهم وتهنئتهم.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى ظهر غدا الإثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل وأسماء الأوائل، موضحا أن عدد أوائل الثانوية العامة وصل إلى 30 طالبا وطالبة.

 

التربية والتعليم الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة الشعبة الأدبية