إبرام جمال الأول «شعبة رياضة» بأسيوط: «من بداية الثانوية وأنا بحلم أكون من الأوائل وسألتحق بالهندسة»

قال إبرام جمال الأول الشعبة الرياضية لأوائل الثانوية العامة، من بداية دخولي الثانوية العامة ووضعت حلم أمامي أن أكون من أوائل الثانوية العامة، وسألتحق بكلية الهندسة، مضيفًا أن التفوق العلمي كان بالنسبة له تحدِِ كبير خاصة أن غالبية أقاربه أطباء ووالدي طبيب صيدلي وأشقائي الاثنان بكلية الطب أيضًا.

ووجه "إبرام" الشكر لعائلتي لمجهودهم المستمر وتوفير جو مناسب للمذاكرة وخاصة والداتي لتركيزها طوال الوقت على دعمي وتوفير جو يساعد على المذاكرة وخاصة الدعم النفسي.

وكان اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨% ومن بين أوائل الجمهورية طالبين من محافظة أسيوط، إبرام جمال حنين جاد - أسيوط- الأول الشعبة الرياضية والطالب محمود محمد عبدالفتاح أحمد - أسيوط - الثامن - علمي علوم.