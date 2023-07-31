الثانوية العامة 2023| الرابع على الجمهورية: «سألتحق بكلية الهندسة»

"أفراح وزغاريد" لم تتوقف عقب اتصال مسؤولي وزارة التربية والتعليم بالطالب "أسامة محمد يوسف نصار" ابن محافظة المنوفية، الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية قسم علمي رياضة.

حيث عبر أسامة على سعادته لحصوله على مركز متقدم بين أوائل الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يلتحق بكلية الهندسة، مثل والده وشقيقه الأكبر.



وأشار إلى أن تفوقه كان بتوفيق الله أولًا ثم بسبب أسرته التى وفرت له كل سُبل الراحة للمذاكرة، لافتًا أن السر في تفوقه هو اجتهاده طوال العام الدراسي، حيث كان يذاكر 6 ساعات يوميًا لأجل الوصول إلى هدفه.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، حصول الطالب أسامة محمد يوسف نصار بمدرسة التربية الإسلامية الخاصة بمدينة شبين الكوم على المركز الرابع على مستوى الجمهورية الشعبة العلمية رياضيات.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيًا، معربًا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم مواصلة التوفيق فى دراستهم الجامعية.

ويعقد اليوم الإثنين، وزير التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسبة النجاح العامة، والتفاصيل الكاملة عن النتيجة بحضور أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية.

