محمود أبو حادي الرابع على الثانوية العامة بالغربية: «أشكر أسرتي على دعمهم لي وسألتحق بهندسة البترول»

عمت حالة من السعادة والفرحة في منزل المحاسب أشرف السيد أبو حادي بقرية قرانشو بمركز بسيون بمحافظة الغربية بمناسبة نجاح نجله الطالب محمود أشرف السيد أبو حادي الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، شعبة الرياضيات.

وعبر الطالب محمود عن فرحته الكبيرة بالنجاح الذي وصل إليه بعد تعب وكفاح كبير طوال الدراسة، ووجه محمود الشكر لأسرته التي وفرت له كل وسائل الدعم والمساندة من أجل تحقيق هدفه، وقال محمود أنه ينوي التقدم لكلية هندسة البترول لتحقيق حلمه بالدراسة فيها.

وأعرب عن سعادته عقب تلقيه اتصال من وزارة التربية والتعليم لدعوته للقاء الوزير وتكريمه مع المتفوقين اليوم الاثنين بمقر الوزارة.

يذكر أن والد محمود يعمل بالخارج لكنه كان حريصًا على حضور فترة الامتحانات مع ابنه وانتظار إعلان النتيجة التي أحدثت حالة من الفرح والفخر بين كل أبناء قرانشو ومركز بسيون.

يذكر أن محافظة الغربية قد حصلت على ثلاثة مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة، بشعبة علمي رياضة والشعبة الأدبية، وذلك بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم مساء الأحد النتيجة، وتم إعلان أسماء الأوائل.

وجاء من بين الطلاب الذين حصلوا على المراكز الأولى، الطالب محمود أشرف السيد من بمدرسة قرانشو ببسيون حصل على المركز الرابع بمجموع ٤٠٥، والطالب مارسلينو سامر سعيد من مدرسة السلام الخاصة بطنطا وحصل على المركز السادس بمجموع ٤.٤،٥، أما الشعبة الأدبية فجاءت الطالبة نسمة محمد سليمان من مدرسة قاسم أمين بطنطا في المركز الثالث بمجموع ٣٨٩،٥.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وجاءت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%

وهنأ حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.