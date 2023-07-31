ads
الإثنين 31 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الثاني على الجمهورية بالثانوية العامة هاتفيًا

محافظ المنيا
محافظ المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الطالب كيرلس نوناي يعقوب فانوس، بمدرسة تله الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية لحصوله على المركز الثانى بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ للشعبة العلمية "علوم " بمجموع ٤٠٢ درجة.

وقدم المحافظ التهنئة لأسرة الطالب خلال اتصاله هاتفيا، حيث أعرب عن سعادته بحصول ابن المنيا على هذا المركز المتميز،متمنيا له دوام التوفيق.

ووجه المحافظ التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين، داعيا الله أن يوفقهم، مؤكدًا أن هذا التفوق بداية لتحقيق نجاحات علمية.

الشهادة الثانوية العامة أوائل الشهادة الثانوية المنيا محافظ المنيا شهادة الثانوية العامة