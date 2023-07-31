محافظ المنيا يهنئ الثاني على الجمهورية بالثانوية العامة هاتفيًا

هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الطالب كيرلس نوناي يعقوب فانوس، بمدرسة تله الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية لحصوله على المركز الثانى بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ للشعبة العلمية "علوم " بمجموع ٤٠٢ درجة.

وقدم المحافظ التهنئة لأسرة الطالب خلال اتصاله هاتفيا، حيث أعرب عن سعادته بحصول ابن المنيا على هذا المركز المتميز،متمنيا له دوام التوفيق.

ووجه المحافظ التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين، داعيا الله أن يوفقهم، مؤكدًا أن هذا التفوق بداية لتحقيق نجاحات علمية.