الأول علمي مكرر: سعيد بالنتيجة وأستعد للقاء الوزير

«سعيد جدًا بنتيجتي وأستعد للقاء الوزير».. كلمات عبر بها الطالب باسل محمد بكر شعيب عن فرحته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية مكرر شعبة علمي رياضة بمجموع ٤٠٧ شعبة علمي رياضة.

وقال باسل، إنه سعيد للغاية كونه استطاع أن يحصد مركزًا متقدمًا ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه لم يستقر بعد على الكلية التي سوف يتقدم الالتحاق بها خاصة وأنه طالب في شعبة علمي رياضة وهي شعبة مجالها خصب وكلياتها كثيرة.

وأكمل الطالب الأول مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة، أنني تلقيت النتيجة من إدارة دمياط التعليمية حيث أبلغونني بها وأنني سوف أتحرك إلى القاهرة لحضور المؤتمر الصحفي مع وزير التربية والتعليم والذي سيقوم خلاله بتكريم الأوائل على مستوى الجمهورية.

وتابع باسل: «لقد شاهدت حالة كبرى من الاحتفال بي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتهنئتي بالنتيجة وتهنئة محافظة دمياط بحصول أبنائها على منصبين ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية».

وأعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن تهنئته لكل من الطالبين الأوائل على مستوى الجمهورية من محافظة دمياط في نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٣٣.

وحصل الطالب باسل محمد بكر شعيب الأول على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٧ شعبة علمي رياضة وهو طالب في إدارة دمياط التعليمية.

كما حصل الطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠١ درجة شعبة علمي علوم وهو طالب في إدارة فارسكور التعليمية.