أوكرانيا تخصص 271 مليون دولار لإصلاح وحماية مرافق الطاقة استعدادًا للشتاء

أعلن مجلس الوزراء الأوكراني، يوم الأحد، تخصيص 10 مليارات هريفنا (271 مليونا و800 ألف دولار أمريكي)؛ لترميم وإصلاح وحماية مرافق الطاقة في أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال خلال اجتماع للبرلمان برئاسة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجود 3 تحديات رئيسية أمام الحكومة الأوكرانية في الفترة الحالية، وهي الاستعداد لفصل الشتاء، وتطبيق الميزانيات على جميع المستويات، وتسريع اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال شميهال بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية إنه تم تخصيص 10 مليارات هريفنا أوكرانية؛ لترميم وإصلاح وحماية مرافق الطاقة، كما نتلقى مساعدة من الولايات المتحدة بقيمة 897 مليون دولار، والتي تشمل أموالًا للمولدات ومحطات توليد الطاقة بتوربينات الغاز والمحولات، كما يدعمنا الصندوق الأوروبي وتلقينا بالفعل 166 مليون يورو.

وأوضح أن وزارة الطاقة مُكلفة بمهمة واضحة بإضافة 1.7 جيجاوات إلى سعة منظومة الكهرباء مع بداية موسم الشتاء المقبل، بحلول نهاية العام الجاري، على أن يتم إضافة 1.2 جيجاوات أخرى إلى المنظومة في وقت لاحق، مؤكدا أن أنشطة إصلاح وحماية مرافق الطاقة جارية بالفعل.

وأضاف شميهال أنه تم تخزين 11.7 مليار متر مكعب من الغاز (80% من الكميات المخطط لها) بالفعل في منشآت تخزين الغاز الأوكرانية، كما تم تكديس 1.5 مليون طن من الفحم في مرافق التخزين من أصل 1.8 مليون طن مخطط لها.

وفيما يخص التحدي الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني إن "التحدي الثاني هو تنفيذ الميزانيات على جميع المستويات، وتحقيق الاستدامة المالية، وتحديد أولويات الإنفاق"، لافتا إلى أنه خلال النصف الأول من 2023، بلغت نفقات ميزانية الدولة 1 تريليون و786 مليار هريفنا، من بينهم 819 مليارا على الأمن والدفاع، كما تم إنفاق 264 مليارا على المنافع الاجتماعية".

وشدد شميهال على أن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والتعافي السريع هي الأولويات التالية لنفقات الميزانية.. وتابع قائلا "يجب علينا جميعًا اتباع نهجا مسؤولا للغاية تجاه المشاريع الممولة بالميزانيات على مستويات مختلفة، وهذا ينطبق على السلطات المحلية بشكل خاص".

وأشار إلى أن الحكومة الأوكرانية خصصت 92 مليار هريفنا في تحويلات للميزانيات المحلية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وتم الاحتفاظ بنسبة 4% إضافية من ضريبة الدخل الشخصي على مستوى المجتمع المحلي، وهو مبلغ إضافي يبلغ 15 مليار هريفنا، كما قدمت الحكومة إعانة إضافية تبلغ قرابة 24 مليار هريفنا للمناطق التي تدور فيها أعمال عدائية نشطة، وقد تم بالفعل دفع 10.6 مليار هريفنا منها، كما تم بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليارا للمناطق المتضررة بغرض التعافي السريع.

وأوضح شميهال أن إيرادات الموازنة المحلية للأشهر الستة الأولى قد زادت بمقدار 42.5 مليار هريفنا مقارنة بالعام السابق، حيث نمت أرصدة حسابات الميزانيات المحلية ومؤسسات الميزانية للنصف الأول من عام 2023 بمقدار 54 مليار هريفنا وبلغت أكثر من 170 مليارا.. مضيفا "بهذه الموارد، ستتاح للحكومات المحلية الفرصة لمواصلة توفير التمويل للاحتياجات ذات الأولوية والملحة على المستوى المحلي".

وبالنسبة للتحدي الثالث الخاص بتسريع اندماج أوكرانيا ضمن الاتحاد الأوروبي و"الناتو"، قال شميهال إن المفوضية الأوروبية تقدر تقديرا عاليا التقدم الذي أحرزته أوكرانيا فيما يخص الإصلاحات في إطار تنفيذ السبع توصيات.

وأضاف شميهال: "نبذل قصارى جهدنا لفتح مفاوضات ما قبل الانضمام بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري، وفي الوقت نفسه نقوم بإعداد ما يسمى بخطة أوكرانيا في إطار برنامج تسهيل أوكرانيا الذي أعلنته المفوضية الأوروبية".