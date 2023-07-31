صاعقة تؤدي إلى وفاة 3 أشخاص في ولاية ويسكونسن الأمريكية

أدت صاعقة إلى وفاة 3 بينهم زوجان في ولاية ويسكونسن الأمريكية وإصابة خطيرة، في حين قالت السلطات في ولاية فرجينيا إنها تحقق في وفاة شخص في مقاطعة برينس ويليام بعد سقوط شجرة على منزله، وإن الوفاة "من المحتمل أن تكون مرتبطة بالعواصف".

كما أصيب شخصان على الأقل في ذات العاصفة، بعد أن تحطمت سيارتهما بسبب سقوط شجرة، إذ قال رجال الإطفاء إنهما نُقلا إلى مستشفى محلي مصابين بجروح تراوحت بين الطفيفة والخطيرة.

وكانت عواصف شديدة أمس السبت تسببت في هبوب رياح بقوة الأعاصير حول مقاطعة كولومبيا في العاصمة واشنطن مما أدى إلى سقوط الأشجار وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن هبوب الرياح مع العواصف التي اجتاحت عاصمة البلاد قدرت بنحو 80 ميلًا في الساعة ورافقها هطول أمطار غزيرة وبرق متكرر.