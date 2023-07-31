ننفرد بنشر صور أبناء دمياط أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن تهنئته لكل من الطالبين الأوائل على مستوى الجمهورية من محافظة دمياط في نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٣٣.

وحصل الطالب باسل محمد بكر شعيب الأول على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٧ شعبة علمي رياضة وهو طالب في إدارة دمياط التعليمية.

كما حصل الطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠١ درجة شعبة علمي علوم وهو طالب في إدارة فارسكور التعليمية.

قال المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح درجات امتحانات الثانوية العامة استعدادا للإعلان عن النتيجة خلال ساعات قليله محذرا من الانسياق خلف منشورات تدعي تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة

وأضاف علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أنه تم رصد الدرجات بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري ومرت بالعديد من المراحل الدقيقة لضمان الدقة والجودة

كما ناشد وكيل الوزارة الطلاب وأولوياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور بهدف جمع الأموال.

وأضاف أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الإجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وأكد أن الإجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

FB_IMG_1690753485197