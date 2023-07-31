العراق وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

بحث وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائيَّة العراقي محمد حسین محمد بحر العلوم، أمس الأحد، في العاصمة العراقية بغداد، مع كاتب الدولة في وزارة الشُؤُون الخارجيَّة والهجرة التونسيَّة محمد منير بن رجيبة، سُبُل تعزيز التعاون في مجال مُكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه البشريَّة والماليَّة.

واستعرض الجانبان- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- سُبُل تطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقيين، فضلاً عن مُناقشة المحاور السياسية والثقافيَّة ذات الاهتمام المُشترَك، والحراك الجاريّ حالياً على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة للوصول إلى تفاهمات بين الدول المعنيَّة بشأن معالجة الهجرة غير الشرعيَّة، والحد من تبعاتها السلبيَّة على المجتمع الدولي.

وأكد بحر العلوم أهمّيَّة الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة التجارية والعمل على زيادة الصادرات والواردات بين البلدين، مُشدداً على موقف العراق الداعم للتحول الديمقراطيّ في تونس وتطلعات حكومتها لبناء نظام ديمقراطيّ يلبي طموحات الشعب التونسيّ على كافة الصُعد السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.

من جانبه.. أكد كاتب الدولة في وزارة الشُؤُون الخارجيَّة والهجرة التونسيَّة اهتمام حكومة بلاده بتطوير العلاقات الثنائيَّة، وسعيها لتكثيف المشاورات السياسيَّة بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليميَّة والدوليَّة الراهنة.