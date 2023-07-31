الثانوية العامة 2023| المنوفية تحصد المركز الرابع بين أوائل الجمهورية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، حصول الطالب أسامة محمد يوسف نصار بمدرسة التربية الإسلامية الخاصة بمدينة شبين الكوم على المركز الرابع على مستوى الجمهورية الشعبة العلمية رياضيات.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيًا، معربًا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم مواصلة التوفيق فى دراستهم الجامعية.

ويعقد اليوم الإثنين، وزير التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسبة النجاح العامة، والتفاصيل الكاملة عن النتيجة بحضور أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية.