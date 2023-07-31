رئيس «البنك الأهلي» يكشف تفاصيل الصفقات الجديدة.. ويؤكد: «تعاقدنا مع لاعبين ببلاش»

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، كواليس الصفقات المجانية التى تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا أن هناك سقف يضعه مجلس إدارة النادي لا يمكن تخطيه.

وقال «نصار»، إنه تم التعاقد مع عدد من اللاعبين وفق احتياجات البنك الأهلي وبناءً على طلب المدير الفني القبرصى بابا فاسليو حيث لم تتكبد خزينة النادي سوي اثنين مليون وربع قيمة الشرط الجزائي الذى تم دفعه إلى النادي الإسماعيلي، للحصول على خدمات الإفواري سيرجي اكا بجانب التعاقد مع أيمن أشرف، قائد الأهلي وأحمد مدبولي جناح الإسماعيلي وعبد اللطيف جريندو مهاجم المصري وحسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب فى صفقات إنتقال حر ببلاش.

وأكد اللواء أشرف نصار، الذى يتولى منصب رئاسة نادي البنك الأهلي منذ 2016 بالتعيين ثم من بعد ذلك بالانتخاب إنه يأمل أن يقدم فريقه موسم طيب يليق باسم البنك الأهلي خاصة بعد أن تم تهيئة المناخ الجيد الذى أتى بثماره فى نهاية الموسم الماضي، حيث إنه فى الدور الثاني لم يخسر فى آخر 11 لقاء سوي من الأهلي.

وكشف نصار خلال تصريحاته الإعلامية ليلة أمس، أن نادي البنك الأهلي وضع سقف للتعاقدات، مشيرا إلى يتم فى بداية الموسم وضع ميزانية للصرف ويسير مجلس الإدارة على بنودها لذلك لا يمر نادي البنك الأهلي بضائقة مالية.