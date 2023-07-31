بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 18ر11 نقطة، ما نسبته 15ر0 %، ليبلغ مستوى 62ر7274 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 18ر273 مليون سهم، بقيمة 3ر48 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 10851 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيس بنسبة 52ر0 %، ما يعادل 34ر29 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 15ر5624 نقطة، من خلال تداول 9ر114 مليون سهم، عبر 4588 صفقة نقدية، بقيمة 18ر11 مليون دينار كويتي.

وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 12ر5 نقاط، ليبلغ مستوى 85ر8091 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 %، من خلال تداول 2ر158 مليون سهم، عبر 6263 صفقة، بقيمة 17ر37 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 8ر38 نقطة ليبلغ مستوى 31ر5572 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 70ر0 % من خلال تداول 2ر86 مليون سهم عبر 3494 صفقة نقدية بقيمة 6ر9 ملايين دينار كويتي.