ورشة عمل عن مشروعات «حياة كريمة» بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية ورشة عمل حول المشروعات التي تقدمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

بحضور أ.د أحمد حسني عميد الكلية، وأ.د نادية عبد العزيز وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الأحد ٣٠/٧/٢٠٢٣ بقاعة المؤتمرات بالكلية.

حاضر خلال الورشة د. عماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم.

أكد أ.د أحمد حسني أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أحد أهم المبادرات وتضم عددًا من المشروعات العملاقة التي تؤسس لبناء حياة كريمة في الريف المصري.

وأشار إلى أن المشروع يحقق طفرة كبيرة في الريف المصري من خلال تطوير الوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب والطرق.

من جانبها أوضحت أ.د نادية عبد العزيز أن تنظيم ورشة العمل، تزامنًا مع اهتمام الدولة والجامعة بتوعية الشباب، والسعي نحو خدمة المجتمع ويؤكد المسؤولية المجتمعية للكلية.

وأكدت أن مبادرة حياة كريمة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجًا، وتسعى لتحسين جودة حياتهم وتهتم بالارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.

وتناول د. عماد عادل عرضًا لأهم المشروعات التي تتضمنها مبادرة حياة كريمة حيث بلغ عددها ١٢٠٠ مشروع بتكلفة ٨٠٠ مليار جنيه وتخدم ٥٨ الف مواطن.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف للقضاء على الفقر بكافة أشكاله، وأحياء قيم المسؤولية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان.

وأوضح أن المبادرة تهتم بشكل رئيسي بالأطفال والمسنين والشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم.

ودعا الشباب لضرورة المشاركة والتطوع بالمشروعات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة والمساهمة بشكل حقيقي في بناء وطنهم.

وفي ختام ورشة العمل تم تكريم د. عماد عادل وإهدائه درع الكلية.