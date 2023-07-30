البطولة العربية.. إصابة طارق حامد في لقاء الاتحاد أمام الصفاقسي

خرج الدولي المصري طارق حامد لاعب وسط فريق الاتحاد السعودي، مصابا في لقاء فريقه مع الصفاقسي التونسي، المقام حاليا على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس الملك سلمان» 2023.

وتعرض طارق حامد لإصابة في الوجه تسبب فيها حسين علي لاعب الصفاقسي قبل نهاية الشوط الأول، وخرج على إثرها الدولي المصري من اللقاء اضطراريا، فيما حصل لاعب الصفاقسي على كارت أحمر.

وشهد الشوط الأول تعادلا سلبيا بين الفريقين وسيطرة واضحة من الاتحاد، وفي الشوط الثاني، تقدم الاتحاد على الصفاقسي بهدف في الدقيقة 63 عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: الشنقيطى - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - صالح العمرى

خط الوسط: طارق حامد - جوتا - كورنادو

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما - رومارينيو