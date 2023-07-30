تونسي ينقذ 17 فرنسيًا إثر اندلاع حريق بمبنى سكني

ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن تونسيا يقيم في فرنسا أنقذ 17 شخصا إثر اندلاع حريق بالعمارة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وأفادت بأن وزير الخارجية نبيل عمار أجرى اتصالا هاتفيا بالمواطن التونسي المقيم بفرنسا عز الدين حمدي، الذي نجح في إنقاذ 17 شخصا على إثر اندلاع حريق بالعمارة التي يقطنها والتي تضم مخبزا على ملكه، وفق بلاغ.

وأثنى نبيل عمار خلال هذا الاتصال على عمله البطولي وروح التضحية والشجاعة التي تميز بها، متمنيا له مزيد التوفيق.

يذكر أن امراة واحدة من ساكني العمارة التي أتت عليها النيران تعرّضت إلى حروق وهي الوحيدة التي لم يتمكن البطل عز الدين حمدي من إنقاذها.