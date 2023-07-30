غدًا.. "ياسين وبهية" ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح بالعائم الصغير

يشارك العرض المسرحي "ياسين وبهية"، ضمن عروض البيت الفني للمسرح، في الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث يقدم العرض مجانا للجمهور في العاشرة مساء غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء، على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل.

"ياسين وبهية" إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة الفنان سامح بسيوني، التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو عن رائعة الشاعر والكاتب المسرحي نجيب سرور.

يشارك بطولة العمل الفنانين حازم القاضي، وإيمان غنيم، ويوسف مراد، وآية أبو زيد، وليلى مراد، وكريم طارق، وبهاء سليمان، وأحمد شحاتة، ومصطفى علاء، ومحمد البرنس، وحسام حسن، وأحمد عادل، وريمون أشرف، وصابر علي، موسيقي وألحان محمد علام، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء رحمة عمر، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، مساعدو الإخراج أحمد فتحي، وأحمد حسين، ونيرة خليل، مخرج منفذ محمد عاشور، غناء فتحي ناصر.

وقد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، مساء أمس السبت، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءا بمسيرته الفنية؛ وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 أغسطس المقبل، ويشارك فيها 37 عرضا مسرحيا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.