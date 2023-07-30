البطولة العربية.. فوز قاتل للسد القطري على الهلال السعودي بالجولة الثانية

حقق السد القطري فوزا قاتلا على الهلال السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان» 2023.

وافتتح الهلال أهداف المباراة عن طريق المهاجم ميشيل في الدقيقة 10، وأدرك السد التعادل من خلال الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز السد هدفه الثاني من خلال طارق سلمان في الدقيقة 51، وتعادل سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 68، قبل أن يسجل جونزالو بلاتا هدفا قاتلا لفريق السد في الدقيقة 90+3 ليقتنص الثلاث نقاط لفريقه.

وبهذا الفوز، تصدر السد المجموعة الثانية بالبطولة العربية برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل الهلال المجموعة بنقطة وحيدة، فيما يأتي أهلي طرابلس في المركز الثاني برصيد نقطتين متساويا مع الوداد المغربي في المركز الثالث بنفس العدد من النقاط.