محافظ الإسكندرية يشهد فعالية "طاقة بلا إعاقة" لذوي الهمم بمكتبة الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية انطلاق فعالية "طاقة بلا إعاقة" لذوي الهمم والمقامة بمكتبة الإسكندرية والذي تنظمه أمانة ذوي الهمم، بقطاع المنتزه التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جاء ذلك بحضور الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء اح. حازم بدر الدين، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، د. سوزان منسي مستشار مكتب وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والشيخ إبراهيم الجمل، أمين عام بيت العائلة بالإسكندرية، والساده أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته، أكد المحافظ أن بداية الاهتمام بذوي الهمم جاءت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهاته بهذا الشأن تم إصدار قرار بمنع التراخيص للعقارات والمنشآت الجديدة إلا بعد توافر منحدرات تصلح لتحرك الكراسي المتحركة فى الرسوم الهندسية.

بالإضافة إلى تخصيص شاطئ بمساحة كبيرة لذوى الهمم بالمجان مجهز بممشى يمكن أصحاب الكراسي المتحركة من النزول للبحر، وبعدها أضفنا خدمة جديدة على شاطئ ذوي الهمم وهي تجهيز جزء لأبنائنا المكفوفين ليتمكنوا من النزول إلى البحر دون مساعدة ذويهم، هذا بالإضافة إلى تخصيص ٢ كبينة لذوي الهمم بشاطئ استانلي.

وأضاف الشريف أنه تم إصدار ٢٥ ألفا و٥٥٦ كارنية خدمات متكاملة لأبنائنا من ذوي الهمم منذ بدء منظومة الخدمات المتكاملة في عام ٢٠١٩ حتى يوليو ٢٠٢٣، لافتا بأنه تم افتتاح حديقتان لذوي الهمم في مركز شباب النصر والأخرى في مركز شباب الأنفوشي، وهما الأولى من نوعمها على مصر والشرق الأوسط، وأشار الشريف إلى أنه تم إصدار قرار بأن يستقل ذوي الهمم و ذويهم أتوبيسات النقل العام بالمجان.

و"ثمن" الشريف الدور الكبير والفعال للكنائس في دعم ذوي الهمم والاهتمام بهم والعمل علي دمجهم في المجتمع وتوفير كافة سبل الرعاية لهم. مؤكدا أنه على أتم الإستعداد لتقديم كامل الدعم لأي أفكار تخدم أبنائنا من ذوي الهمم وتشجع دمجهم في المجتمع.

وتضمنت فعاليات الحفل تكريم نحو ٧٠ خادم من خدام ذوي الهمم، بالإضافة إلى العديد من العروض الفنية المقدمة من ذوي الهمم واستعراض للمهارات الفردية للمتميزين منهم رياضياً وفنيا وثقافيا، وكذلك تخريج دفعة من الشباب المؤهلين للتعامل مع ذوي الهمم والمرضى وكبار السن وكذلك الصم والبكم والأطفال.